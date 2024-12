Driessen verwacht spoedig vertrek bij Feyenoord: 'Als ze dit zien, vinden ze dit een parel'

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord niet lang plezier zal hebben van . De Algerijnse vleugelaanvaller, die afgelopen zomer voor zo'n 3,5 miljoen euro overkwam van Patro Eisden, maakt de laatste weken flink furore in het shirt van de Rotterdammers. Driessen denkt dan ook dat Feyenoord hem snel kan verkopen.

Hadj Moussa speelde vorig jaar rond deze tijd nog in België op het tweede niveau, maar is de voorbije periode flink op schot bij Feyenoord. De behendige buitenspeler was sinds 6 november goed voor zes treffers en één assist in zeven wedstrijden. Drie van die doelpunten verzorgde Hadj Moussa in de Champions League.

De ontwikkeling van Hadj Moussa bij Feyenoord gaat dan ook sneller verwacht. "Ik weet wel dat Te Kloese had gezegd: eerste jaar is aanpassen, tweede jaar is laten zien en het derde jaar daarna verkopen we hem", steekt Driessen van wal bij de podcast Kick-off van De Telegraaf. Ik denk dat ze hem nu al na een jaar kunnen verkopen. Die clubs zijn ook allemaal van de dagkoersen. Als ze dit zien dan denken ze: hé, dat is een pareltje. Zoals hij nu speelt doet hij een beetje denken aan Mahrez. Die heeft het bij Manchester City en Leicester City geweldig gedaan en hij doet het geweldig."

Driessen constateert 'punt van zorg'

Het floreren van Hadj Moussa gaat wel ten koste van Giménez, zo stelt Driessen. "De spits die lijdt eronder. Paixão doet hetzelfde vanaf de andere kant: de hele tijd maar naar binnen. Waar moet Giménez in godsnaam lopen? Hij weet het echt niet meer. Ik vind het nog knap dat hij de afgelopen vier wedstrijden drie goals heeft gemaakt. Maar dat is wel een punt van zorg, want hij is ook iemand die in principe veel kapitaal vertegenwoordigt."

