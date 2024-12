Succes blijft uit voor Lijnders: Nederlander ontslagen bij Champions League-deelnemer

Pepijn Lijnders is ontslagen als trainer van Red Bull Salzburg. Dat meldt de Oostenrijkse club via de officiële kanalen. De 41-jarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten.

Lijnders, die jarenlang de rechterhand van Jürgen Klopp bij Liverpool was, trad deze zomer in dienst als oefenmeester van Die Roten Bullen. De Nederlander wist een succesvol begin bij Red Bull Salzburg echter geen goed vervolg te geven, waardoor hij vlak voor het kerstreces op straat gezet wordt door de Oostenrijkers.

De start van Lijnders bij de Oostenrijkse topclub was zeer veelbelovend. Zo schakelde hij FC Twente uit in de voorronde van de Champions League en wist hij uiteindelijk het miljardenbal te bereiken. In de Oostenrijkse Bündesliga begon de oefenmeester ook goed, maar al snel kwam er de klad in.

Momenteel staat Red Bull Salzburg, dat afgelopen seizoen na tien kampioenschappen op rij misgreep, op een teleurstellende vijfde plaats in de competitie. "De kwalificatie van voor de Champions League was een plus", laat de club weten in een statement op de website. "Na de succesvolle start van het seizoen, zijn er echter veel onvoldoende resultaten geweest waardoor Red Bull Salzburg tien punten achter de koploper in de Bundesliga staat."

Lijnders eerder ontslagen bij NEC

In de Champions League staat Red Bull Salzburg op een 32ste plaats. Wel won de ploeg begin november met 1-3 van Feyenoord in het miljardenbal. Lijnders stond eerder op eigen benen als oefenmeester van NEC. Ook dit was geen succes, Pep Lijnders werd na 22 wedstrijden ontslagen in Nijmegen.

OFFIZIELL: Der FC Red Bull Salzburg und Pepijn Lijnders beenden ihre Zusammenarbeit, der 41-jährige Niederländer wurde heute vom Dienst freigestellt. Danke für deinen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Pep! — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) December 16, 2024

