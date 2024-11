Arne Slot nam contact op met Pepijn Lijnders voor zijn wedstrijd tegen Feyenoord

Arne Slot heeft voor de wedstrijd tussen Feyenoord en RB Salzburg contact opgenomen met Pepijn Lijnders. De trainer van de Oostenrijkse club is een bekende van Slot. Op de persconferentie Na de 1-3 overwinning van Lijnders’ elftal gaat hij in op het berichtje van Slot.

Na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en RB Salzburg (1-3) krijgt Lijnders op de persconferentie van Voetbal International-journalist Pieter Zwart een vraag gesteld over de coach van Liverpool: "Je hebt jarenlang goed contact met Arne Slot. Heb je nog tips bij hem ingewonnen over hoe je het moet aanpakken?" Het was Slot die contact opnam met Lijnders voor het Champions League-duel in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kranten zijn vernietigend voor 'abominabel' Feyenoord en stellen één prangende vraag

"Hij berichtte mij: heel veel plezier, Europese avonden zijn geweldig in De Kuip. Daarop antwoordde ik: ja voor de Feyenoord-trainer", vertelt Lijnders lachend op de persconferentie: "Maar dat was voorafgaand aan de wedstrijd. Ik heb nu nog niet gekeken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber krijgt na de zege op AZ een nieuwtje te horen over Ajax.