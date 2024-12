René van der Gijp geniet enorm van wijziging bij Feyenoord

René van der Gijp heeft enorm genoten van Feyenoorder , die zaterdag tegen Heracles (5-2 winst) als linksbuiten aantrad. We kennen de Parijzenaar vooral als rechteraanvaller, maar Hadj Moussa liet ook zien vanaf de linkerkant rendement te leveren.

Vooral de 3-1 van Santiago Giménez sprong daarbij in het oog. Daarbij lepelt Hadj Moussa de bal als het ware perfect voor, zodat de Mexicaanse spits alleen nog maar zijn hoofd er tegenaan hoeft te zetten. Tijdens Vandaag Inside reageert Van der Gijp: "Dit is een hartstikke mooi balletje. Daarom mogen we toch ook wel gewoon linksbeners op links zetten. Kom op nou een keer joh." Valentijn Driessen is het roerend met zijn tafelgenoot eens. "Ja, hèhè. Eindelijk. He-le-maal eens."

Hadj Moussa is vooral sterk met zijn linkerbeen, waardoor Van der Gijp hem het liefst niet als rechtsbuiten ziet. "Ik zou als trainer nooit een buitenspeler op links zetten die níéts kan met zijn linkerbeen. Of hij moet van het niveau Ribéry, Robben zijn, van de wereldtop. Maar die lopen niet in Nederland rond." De heren krijgen de goal van Giménez nog een keer te zien. "Dit balletje had hij nooit van de andere kant gegeven."

Johan Derksen is het eens met zijn collega-analist, en ziet ook geen buitenspelers die alleen maar naar binnen gaan om te schieten, à la Arjen Robben. "Ze vermoorden ook allemaal de centrumspits." Iedereen in de studio deelt vervolgens nog wat complimenten uit aan Hadj Moussa, totdat Wilfred Genee deelt dat hij dit niveau niet verwacht had. Derksen voelde dit wel aankomen. "Hij had bij Vitesse wel een aantal hele mooie acties." In zijn laatste acht wedstrijden scoorde de oud-Vitessespeler zes keer en gaf hij één assist.

