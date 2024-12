Alex Kroes laat zich kort maar krachtig uit over Klaas-Jan Huntelaar

Alex Kroes ziet bij Ajax nog altijd een rol weggelegd voor Klaas-Jan Huntelaar. De voormalig aanvaller van naast Ajax ook onder meer Real Madrid en Schalke 04 maakt sinds maart 2022 onderdeel uit van het technisch management en zette in juni vorig jaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract, maar zit inmiddels al ruim een jaar thuis met een burn-out.

Huntelaar keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax als voetballer, een kleine tien jaar na zijn transfer naar Real Madrid. Tijdens zijn tweede periode in Amsterdam werd de voormalig goaltjesdief één keer kampioen en bereikte hij de halve finales van de Champions League, alvorens begin 2021 terug te keren bij zijn andere liefde: Schalke 04. Huntelaar maakte een paar maanden na het einde van zijn loopbaan als profvoetballer opnieuw zijn rentree bij Ajax. Hij maakt sinds maart 2022 onderdeel uit van het technisch management van de club. Hij liep in eerste instantie mee met Marc Overmars, maar na diens vertrek vanwege grensoverschrijdend gedrag kwam de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de selectie grotendeels bij Gerry Hamstra en Huntelaar te liggen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alex Kroes laat met 'gekke uitspraak' blijken dat het hem menens is bij Ajax

Ajax maakte juni vorig jaar nog melding van een nieuw contract voor Huntelaar. Hij zette in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027. De bedoeling was dat Huntelaar zich vooral zou gaan richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1 en daarbij op de compositie en contracten van spelers van Jong Ajax en de jeugdopleiding. “In deze rol sta ik voor een groot deel op eigen benen. Maar ik ga ook veel samenwerken, bijvoorbeeld met de scouting en natuurlijk met Sven (Mislintat, red.)”, zo vertelde Huntelaar. Mislintat werd echter nog geen vier maanden later door Ajax op straat gezet. Een paar weken later meldde Voetbal International dat Huntelaar zich had ziekgemeld bij Ajax: hij kampte met een burn-out.

LEES OOK: Ajax heeft trainer met valse beloftes gekleineerd: 'Hij kon wel door de grond zakken'

Sindsdien is het lange tijd erg stil geweest rond de voormalig Oranje-international. In een interview met Het Parool laat technisch directeur Kroes zich echter kort uit over Huntelaar. “Ja”, zo reageert Kroes op de vraag of hij een ‘constructie’ voor zich ziet waarbij hij met Huntelaar zou werken. “Klaas is een prettig mens en hij heeft volgens mij oog voor talent. En ik ben positief over een toekomstige directie- of managementrol voor ex-voetballers binnen een club. Dat geldt op diverse vlakken: technische zaken, maar ook commercie. Wat dat betreft is het goed dat ex-spelers als Siem de Jong, Daniël de Ridder, Kelly Zeeman en Ricardo van Rhijn de tijd krijgen en nemen voor een interne opleiding”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit zijn de winterse transferplannen van Ajax

Voor supporters van Ajax is het nog de vraag of er nieuwe spelers aan de selectie worden toegevoegd.