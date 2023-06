Klaas-Jan Huntelaar blijft langer bij Ajax: hier gaat hij zich vooral op richten

Ajax en Klaas-Jan Huntelaar hebben een akkoord bereikt over een verlenging van zijn contract. De voormalig goaltjesdief en inmiddels technisch manager van de Amsterdammers blijft tot medio 2027 verbonden aan de club. Huntelaar zal zich voornamelijk gaan richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en de hoofdmacht.

Huntelaar keerde in de zomer van 2017 als speler terug bij Ajax. Met de oud-spits van onder meer Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 in de gelederen grepen de Amsterdammers weer de macht in Nederland en maakten ze indruk in Europa. Het had er lang veel van weg dat Huntelaar in de Johan Cruijff ArenA een streep ging zetten onder zijn spelersloopbaan, maar een aanbieding van Schalke 04 om de club te helpen tegen degradatie bracht hem op andere gedachten.

Huntelaar keerde echter sneller dan verwacht voor een tweede keer terug in Amsterdam. Dit keer niet als speler, maar om in de schaduw van Marc Overmars zijn eerste stappen te zetten op technisch gebied. Sinds maart 2022 maakt Huntelaar onderdeel uit van het technisch management van Ajax. De voormalig international van Oranje had, samen met algemeen directeur Edwin van der Sar én Gerry Hamstra, de zware taak het succeselftal van Erik ten Hag te vervangen. Ajax verkocht afgelopen zomer voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers en investeerde een groot deel daarvan in versterkingen, maar de meeste aanwinsten vielen stevig door de mand.

Van der Sar kondigde begin deze week zijn vertrek aan en Hamstra trok al eerder de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Huntelaar blijft daarentegen het vertrouwen houden van de club. Hij heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2027 en gaat zich vooral richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1 én ‘daarbij op de compositie en contracten van spelers van Jong Ajax en de jeugdopleiding’, meldt Ajax in een persbericht. “In deze rol sta ik voor een groot deel op eigen benen. Maar ik ga ook veel samenwerken, bijvoorbeeld met de scouting en natuurlijk met Sven (Mislintat, red.). Het totale plaatje is belangrijk voor mijn ontwikkeling”, reageert Huntelaar.