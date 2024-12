Alex Kroes laat met 'gekke uitspraak' blijken dat het hem menens is bij Ajax

Alex Kroes heeft in gesprek met Het Parool het sombere financiële perspectief van Ajax proberen te schetsen. De Amsterdammers moeten flink bezuinigen en dit betekent dat ze in de onderhandelingen met een speler over een transfer naar de Johan Cruijff ArenA een stuk minder te bieden hebben dan voorheen. Volgens Kroes is het lek, ook als Ajax zich dit seizoen plaatst voor de Champions League, nog niet boven.

Het ging vorig jaar zomer helemaal mis bij Ajax. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de selectie was volledig in de handen van Sven Mislintat komen te liggen. De toenmalig technisch directeur maakte gretig gebruik van de situatie en haalde de ene na de andere speler voor grote bedragen naar Amsterdam. Daarbij deelde de Duitser langdurige contracten uit. Een aantal van die spelers is inmiddels al vertrokken, anderen zijn er ook onder Francesco Farioli niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. Kroes zit met de gebakken peren, want door het wanbeleid van vorig jaar moet hij bezuinigen en kan hij dus heel weinig uitrichten op de transfermarkt.

Kroes vertelt in gesprek met Het Parool dat hij door de huidige slechte financiële situatie ‘veel’ bezuinigingsgesprekken voert. “Het gaat over de herindeling van werknemers. Herstructurering. Het gaat ook over mensen die weggaan. Het moet aan de kantoorkant ‘meaner & leaner’. Dat is niet leuk. Aan de spelerskant is het ook lastig. Spelers die ik wil aantrekken of verlengen, kan ik financieel niet veel bieden. Dat geldt ook voor jeugdspelers.” Kroes beschrijft hoe hij in de huidige omstandigheden een speler binnenboord probeert te halen. “Drie jaar geleden had ik tegen een speler en zijn agent kunnen zeggen: ‘Bij Ajax verdien je X’. Nu kan ik zeggen: ‘Je krijgt 0,5 X en je kan 0,3 X bijverdienen. Dan moeten we wel Champions League halen en moet je alle wedstrijden spelen. Anders blijft het 0,5 X. En ik wil heel graag dat je komt of blijft, want we zijn een springplank en je speelt elke thuiswedstrijd voor 55.000 fans’.”

Kroes doet een ‘gekke uitspraak’

Dat maakt het werk voor Kroes, naar eigen zeggen, ‘natuurlijk moeilijk’. Maar door de financiële situatie in de hoofdstad is kostenbesparing ‘noodzakelijk’. “Omdat Ajax financieel duurzaam moet zijn. Financiële duurzaamheid is voor mij belangrijker dan sportief resultaat. Voor een technisch directeur misschien een gekke uitspraak, maar over honderd jaar moet deze club er nog zijn. En financiële duurzaamheid creëert rust. Dat is essentieel. Daarom wil ik dat zo snel mogelijk realiseren”, zo zegt Kroes. Ajax staat momenteel tweede in de Eredivisie. Die klassering betekent na 34 duels plaatsing voor de Champions League. De miljoenen uit die competitie zijn meer dan welkom, maar Kroes trapt alvast op de rem. “Veel mensen denken dat het lek boven is als we volgend seizoen Champions League spelen. Dat is niet zo. Want dan gaan bij meerdere contracten ook automatisch de spelerssalarissen omhoog. Die zaken zijn nu nog zo verbonden”, zo leest het.

Volgens Kroes is financiële duurzaamheid ‘van levensbelang’ en dat betekent ook dat Ajax een ‘enorm bod’ op Jorrel Hato in de winterstop mogelijk niet kan weigeren. “Voetbalclubs zijn cashgedreven. Door de verkoop van Steven Bergwijn afgelopen zomer - hij leverde 21 miljoen euro op - staan we niet meer met de rug tegen de muur. Tegelijkertijd moet ik over elk groot bod serieus nadenken. Bij voorkeur houden we Jorrel nog lange tijd en speelt hij komend seizoen Champions League bij Ajax. Maar op een bepaald moment wordt hij te goed, en gaat hij weg. Daar moeten we dan trots op zijn. Zo is ons businessmodel al heel lang”, vertelt de technisch directeur.

Transferplannen Ajax

Ondanks de sombere financiële situatie hoopt Ajax de komende maand een buitenspeler vast te leggen. De Amsterdammers waren afgelopen transferwindow dicht bij de komst van Kamaldeen Sulemana als vervanger van de naar Saudi-Arabië vertrokken Bergwijn, maar slaagden er niet in alle documenten op tijd in te leveren bij de FIFA. Kroes laat in hetzelfde gesprek met Het Parool zijn licht schijnen over de eventuele komst van Sulemana in januari. Ajax is wat transferplannen betreft echter afhankelijk van wat er bij de uitgang gaat gebeuren.

