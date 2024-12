Kroes gaat in op één transfertarget: 'Hij staat nog op een lijstje, maar anderen staan daar hoger op'

Alex Kroes sluit niet uit dat Ajax tijdens de winterse transferwindow opnieuw een poging waagt om binnen te halen. De Ghanees was afgelopen zomer al hard op weg naar de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax bleek te laat met het inleveren van bepaalde documenten, waardoor diens komst uiteindelijk niet door kon gaan. Kroes bevestigt dat Sulemana nog altijd op het lijstje staat, maar de aanvaller van Southampton staat inmiddels wel lager in de pikorde.

Ajax nam in de slotdagen van de zomerse transferwindow afscheid van Steven Bergwijn. De recordaankoop van de Amsterdammers leek in eerste instantie nog minstens een halfjaar bij Ajax te blijven, maar toen Al-Ittihad met een bod van ruim twintig miljoen euro aanklopte, hoefden de partijen niet lang na te denken. Bergwijn vertrok naar Saudi-Arabië. Hij leverde Ajax weliswaar 21 miljoen euro op, maar de club bezorgde trainer Francesco Farioli vooral een sportief probleem. Carlos Forbs was al op huurbasis vertrokken naar Wolverhampton Wandereres, waardoor er in de persoon van Mika Godts nog maar één échte linksbuiten overbleef in de selectie.

Ajax hoopte het gat dat Bergwijn achterliet op te vullen met Sulemana. De Ghanees stond in de zomer van 2021 al hoog op het verlanglijstje van Ajax, maar zijn voorkeur ging destijds uit naar Stade Rennais. Sulemana staat sinds januari 2023 onder contract bij Southampton, dat een klein jaar geleden nog 25 miljoen euro voor hem betaalde maar in de zomer al wilde meewerken aan een tijdelijk vertrek naar Ajax. De deal ging uiteindelijk niet door omdat de Amsterdammers bepaalde documenten niet op tijd hadden ingeleverd. Komt Sulemana in de winter alsnog? “Er is wel iets mogelijk, maar dat hangt ook af van uitgaande transfers. Sulemana staat nog op een lijstje met buitenspelers, maar anderen staan daar hoger op”, zo vertelt Kroes in gesprek met Het Parool.

Sulemana heeft immers een zeer teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug. Hij kwam de afgelopen maanden slechts negen keer in actie voor Southampton en speelde niet meer dan 104 minuten. Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. “Sulemana heeft de afgelopen maanden nauwelijks gespeeld bij Southampton. Hij zat er al op een dood spoor. Het is moeilijk te zeggen of hij bij Ajax ook niet had gespeeld”, zo zegt Kroes. “Farioli is duidelijk een trainer die spelers beter maakt. Misschien was dat bij Sulemana ook gebeurd als de transfer was doorgegaan.”

