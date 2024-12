Manchester United-fans smeken Ajax: 'Haal hem weg bij ons'

is donderdagavond onderwerp van gesprek op sociale media, na de 2-0 nederlaag van Manchester United tegen Wolverhampton Wanderers. De middenvelder kende een teleurstellende invalbeurt en zag zijn ploeg met 2-0 verliezen. Sommige fans van Ajax hopen dat Eriksen in januari terugkeert in Amsterdam en zij krijgen opvallend genoeg bijval van de Manchester United-aanhangers.

Eriksen maakte tegen Wolverhampton zijn eerste minuten in de Premier League sinds 24 november, toen hij een basisplek had tegen Ipswich Town (1-1). Dat was de debuutwedstrijd van Ruben Amorim als trainer. Hij lijkt het minder in Eriksen te zien zitten dan voorgangers Ruud van Nistelrooij en Erik ten Hag, want de Deen zat vervolgens wekenlang op de bank. Diverse supporters van Ajax roepen de Amsterdamse clubleiding op om Eriksen ‘uit zijn lijden te verlossen’. Zijn contract loopt nog door tot het eind van het seizoen.

De 32-jarige Deen speelde tussen 2010 en 2013 in het eerste elftal van Ajax en droeg 162 keer het shirt van de club. Eriksen verdiende een transfer naar Tottenham Hotspur en speelde daarna voor Internazionale, Brentford en Manchester United. Fans van Ajax zouden hem graag weer verwelkomen en van Manchester United-fans mag hij ook weg. De Engelsen zijn niet te spreken over de invalbeurt van Eriksen tegen Wolverhampton en zijn vorm in het algemeen. "Voor vijf miljoen pond (zes miljoen euro, red.) is hij voor jullie."

Kunnen wij Eriksen niet verlossen van dat rampzalige United? 👀 — Daleafca (@RamboRamaj) December 26, 2024

Laten we deze man eens verlossen van United. pic.twitter.com/yrmLnyhaq5 — Martijn 🫧 (@MartijnAFCA_) December 26, 2024

£5M and he is yours! — Red Devils (@redevilsmufc5) December 26, 2024

