Johan Derksen om de oren geslagen met uitspraak over Ajax

Ajax kwam vorige week al op gelijke hoogte met PSV, maar door het nieuwe puntenverlies van de Eindhovenaren tegen FC Utrecht én de zege op Heracles Almelo gaan de Amsterdammers nu zelfs alleen aan de leiding in de Eredivisie. Wie dat bij aanvang van dit seizoen had gezegd, was naar alle waarschijnlijkheid voor gek verklaard. Zo zag Johan Derksen het totaal niet zitten in Francesco Farioli. De Italiaan heeft Ajax nu echter naar de koppositie geloodst en dat heeft ervoor gezorgd dat er één uitspraak van Derksen nu rondgaat op social media.

Ajax stelde na het afgelopen rampseizoen Farioli aan als nieuwe hoofdtrainer. De Italiaan stond voor de loodzware klus om de Amsterdammers uit het diepe dal te halen en terug aan de top te krijgen. Farioli was nog niet eens aangesteld als opvolger van John van ’t Schip of de eerste kritische geluiden waren al te horen op televisie. Zo liet vooral Derksen blijken niet achter de keuze van technisch directeur Alex Kroes te staan. “Als Ajax slim is en die Alex Kroes slim is, zou ik nooit beginnen aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk. Even wachten, Ten Hag komt eraan hè. Dan heb je geen risico”, zo zei Derksen in mei aan de tafel van Vandaag Inside. Volgens Derksen wist Farioli ‘niks’ van de Ajax-cultuur. “Dat zou ik heel dom vinden.”

Derksen had zich toentertijd een paar dagen eerder ook al zeer negatief uitgelaten over de aanstaande samenwerking tussen Ajax en Farioli. “Ik zou het te gek voor woorden vinden als die jongen van Nice zou komen. Bij een paar clubjes is hij keeperstrainer geweest, die heeft twee onduidelijke clubs in Turkije gehad en zit nu bij Nice. Hij is 35 jaar, heeft totaal nog geen ervaring. Die geef je toch Ajax onder de huidige omstandigheden niet?”, zo liet Derksen geen misverstand bestaan over hoe hij erin stond. Het gezicht van Vandaag Inside zou in de maanden die volgden vaker stevige kritiek uiten aan het adres van Farioli. Zo sprak hij in december nog over ‘drie Italiaanse clowns die niets van de Ajax-structuur weten’. Daarmee doelde Derksen naast Farioli op zijn assistenten Daniele Cavaletto en Felipe Sanchez Mateos. Laatstgenoemde is overigens geen Italiaan, maar een Spanjaard.

Derksen om de oren geslagen

Of Derksen inmiddels een andere mening heeft, zal nog moeten blijken. Valentijn Driessen vond de aanstelling van Farioli ook ‘niet slim’ en uitte de voorbije maanden regelmatig kritiek op de filosofie en speelwijze van de Italiaan, maar lijkt na de 0-2 overwinning bij Union Sint-Gillis in de Europa League en de 4-0 zege op Heracles Almelo (soort van) om te zijn. Misschien Derksen ook wel. Het valt niet uit te sluiten dat hij in Vandaag Inside geconfronteerd gaat worden met zijn eerdere uitspraken over Farioli, zeker niet nu er eentje van rondgaat op social media. Een Ajax-fan deelt op X het fragment van Derksen waarin hij zegt dat het niet ‘slim’ zou zijn als de Amsterdammers met Farioli in zee zouden gaan. Ajacieden smullen inmiddels van deze uitspraak. “Zo vreselijk mooi als zulke zuurpruimen als hem en ook die Driessen en noem ze maar op, er zo achterlijk ver naast kunnen zitten”, zo reageert iemand.

