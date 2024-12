Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Ajax en pakt vier personen hard aan

Johan Derksen heeft zich dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside opnieuw hard uitgesproken over Francesco Farioli. De mediapersoonlijkheid heeft al sinds de aanstelling van Farioli geen hoge pot van hem op en zette de hoofdtrainer van Ajax en zijn assistenten weg als ‘drie Italiaanse clowns’. Volgens Derksen hebben zij geen idee waar Ajax voor staat. Naast Farioli en zijn assistenten moest ook technisch directeur Alex Kroes eraan geloven.

Kroes, sinds dit kalenderjaar technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA, liet zich eerder deze week tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uit over de ‘koerswijziging’ binnen Ajax. De huidige nummer twee van Nederland heeft een stuk minder geld te uit te geven dan tijdens de succesvolle Champions League-jaren onder Erik ten Hag en wil én moet dus meer aandacht gaan besteden aan de eigen jeugdopleiding. “We moeten het met minder geld beter gaan doen. Slimmer zijn dus, vooral met eigen jeugd”, zo werd Kroes geciteerd door Het Parool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax gooit het roer om en kiest voor koerswijziging

Derksen pakt technische staf Ajax hard aan

De uitlatingen van Kroes tijdens de aandeelhoudersvergadering schoten bij Derksen in het verkeerde keelgat. “Het is natuurlijk belachelijk. De directeur zie ik vandaag in de krant. Ze hebben daar eerst een louche directeur binnengehaald, die heeft miljoenen over de balk mogen smijten, waar directeur Jan van Halst instemmend bij zat te knikken. Toen kwam deze directeur en die zet er drie Italiaanse clowns neer die helemaal niets van de Ajax-structuur weten, van het feit dat Ajax áltijd geleefd heeft op de eigen jeugdopleiding. Die heeft altijd voor aanwas gezorgd, dat was de kracht van Ajax”, zo spuwde Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside.

LEES OOK: Koning Willem-Alexander weigert onmogelijk verzoek van Ajax

Daarmee richtte de voormalig profvoetballer zich dus niet alleen tot Kroes en Farioli, maar moesten ook de assistenten van de hoofdtrainer het ontgelden. Farioli nam afgelopen zomer Daniele Cavaletto en Felipe Sanchez Mateos mee naar Amsterdam. “Op tactisch gebied zijn de ‘standaardsituaties tegen’ zijn specifieke rol. Daarnaast brengt hij menselijke vaardigheden met zich mee, hij verbindt mensen, omdat hij veel empathisch vermogen heeft”, zo sprak Farioli een paar maanden geleden in gesprek met De Telegraaf over Cavaletto. Ook over zijn andere assistent, Sanchez Mateos, was hij uiteraard lovend. “Zijn kracht is dat hij onze wedstrijden vanuit het individuele oogpunt van alle spelers bekijkt.”

Derksen is echter niet onder de indruk van de technische staf van Ajax. “Nu zijn er drie Italianen die alleen maar aan het wisselen zijn en die wisselspelers hersenspoelen met allemaal boekwerken”, aldus de Snor, die duidelijk niet weet dat niet beide assistenten van Farioli van Italiaanse komaf zijn. Cavaletto is evenals Farioli Italiaans, maar Sanchez Mateos heeft de Spaanse nationaliteit. “Het is belachelijk”, bleef Derksen hard voor Ajax. Kroes moest het dus ook ontgelden. “En nu zijn ze door de poen heen, vindt hij (Kroes, red.) het wagenwiel uit: we gaan nu aan de jeugdopleiding werken. Het is echt te gek voor woorden. En dat zijn allemaal professionals, die maken er met z’n allen een rotzooi van.”

Bekijk hieronder het fragment van dinsdagavond.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek?'

Wesley Sneijder en Youri Mulder kunnen de analyse van Ajax-trainer Francesco Farioli na de nederlaag tegen Lazio niet geloven.