Pijnlijk moment: Ajax-supporters juichen om wissel van eigen speler

is niet de meest geliefde speler bij de supporters van Ajax, zoveel is donderdag wel duidelijk geworden. De middenvelder werd gedurende de eerste helft van de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (0-2 nederlaag) flink bekritiseerd op sociale media. Toen hij gewisseld werd, klonk zelfs gejuich in de Johan Cruijff ArenA.

Taylor was in de eerste helft de speler met de laagste passzuiverheid en werd in de pauze vervangen door Chuba Akpom. Die wissel werd aan het begin van de tweede helft aangekondigd door de stadionspeaker. Die riep om dat Taylor werd gewisseld; nog voordat zijn vervanger (Akpom) werd bekendgemaakt, klonk al luid gejuich in het stadion.

Het gejuich viel ook commentator Mark van Rijswijk van ESPN op. "Nou, ik heb de indruk dat de Johan Cruijff ArenA blij is met het feit dat Taylor eruit is gegaan. Ik weet niet of u het meekrijgt, maar er wordt wel heel enthousiast gejuicht."

Op sociale media reageren fans daar verschillend op. Sommige gebruikers van X kunnen zich de vreugde goed voorstellen, andere Ajacieden vinden het beschamend om zo te reageren op een wissel van een eigen speler.