Ajax heeft beet en maakt contractverlenging talentvolle verdediger wereldkundig

Dies Janse heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maken de Amsterdammers dinsdagavond bekend. De achttienjarige verdediger verlengt zijn verbintenis met twee seizoenen, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. Daarbij is er een optie voor nog een jaar opgenomen.

De verlenging van het contract van Janse hing al even in de lucht. Maandagavond meldde Transferwatch.nl al dat de verdediger dinsdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis zou zetten, wat inmiddels is bevestigd door Ajax.

De geboren Zeeuw maakte in de zomer van 2020 de overstap van de jeugdopleiding van Sparta naar die van Ajax. Daar doorliep hij verschillende jeugdelftallen, om op 25 augustus 2023 zijn debuut in het betaald voetbal te maken voor Jong Ajax tegen SC Cambuur. De verdediger speelde twaalf duels in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij één keer scoorde.

Technisch directeur Alex Kroes is dolblij dat Janse zijn contract heeft verlengd. “Hij is een speler die alle voorwaarden in zich heeft om Ajax 1 te halen. Zijn huidige contract liep tot medio 2026, maar gezien zijn prestaties hebben we hem nu al een nieuw contract aangeboden. Dat heeft hij zelf afgedwongen. Hij is op dit moment bezig aan een hele goede voorbereiding met de A-selectie en wij zien voor hem een hele mooie toekomst bij ons weggelegd.”

