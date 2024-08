'PSV-transfer Van den Berg nog altijd niet uitgesloten'

Voetbal International sluit niet uit dat deze transferwindow nog de overstap maakt naar PSV. Dinsdag werd gemeld dat de Eindhovenaren geen vertrouwen meer hebben in de komst van de Nederlandse verdediger en dat ze doorschakelen aan andere doelwitten. Een van de kandidaten zou FC Nordsjaelland-verdediger Adamo Nagalo zijn. Volgens VI is dit allemaal onderdeel van ‘Het Spel’.

Het was een publiek geheim de afgelopen weken: PSV wil Van den Berg dolgraag overnemen van Liverpool. De concurrentie, van onder meer 1. FSV Mainz 05, is enorm en dan is er nog de forse vraagprijs die de nieuwe club van trainer Arne Slot hanteert. Naar verluidt verlangen The Reds ruim twintig miljoen euro voor de 22-jarige centrale verdediger. Dit bedrag is PSV-directeur Earnest Stewart te gortig, waardoor dinsdag naar buiten kwam dat de Eindhovenaren doorschakelen.

Marco Timmer van VI begrijpt dat de technisch directeur een keer moet doorschakelen, maar plaatst toch een kanttekening. “Met nog zeker tweeënhalve week te gaan in deze transferwindow die moeizaam op gang komt, lijkt bovenstaande op dit moment toch te voorbarig. Aannemelijker is het dat het bericht dat PSV doorschakelt onderdeel is van ‘Het Spel’.”

Volgens het weekblad wordt dit spel iedere transferperiode opnieuw gespeeld door clubs, spelers en hun zaakwaarnemers bij het afronden van transfers. “De recente uitlatingen over de transfersom van Van den Berg en de reactie vanuit Eindhoven kunnen achteraf wellicht toch vooral als strategie in de eindfase van Het Spel dat wordt gespeeld, worden bestempeld”, schrijft Timmer.

In Eindhoven lijkt men dus altijd nog te hopen op de komst van Van den Berg. “In de eindfase van Het Spel zal duidelijk worden wie er uiteindelijk over de langste adem beschikt. Sta er niet gek van te kijken als Sepp van den Berg straks gewoon in het rood-wit van PSV in het Philips Stadion is te bewonderen”, concludeert VI.

