'PSV neemt beslissing in transfersoap en kijkt naar andere namen'

PSV gaat definitief niet meer achter aan, zo meldt De Telegraaf. De Eindhovenaren hebben geen vertrouwen meer in de komst van de jonge verdediger en schakelen door naar andere transferdoelwitten.

Van den Berg had zelf wel naar PSV willen komen, maar dat geldt ook voor 1. FSV Mainz 05, de club waar de Nederlander vorig seizoen op huurbasis speelde. Het struikelpunt is echter de vraagprijs van Liverpool, waar Van den Berg onder contract staat. Zij vragen 20 miljoen euro voor de 22-jarige verdediger, iets waar PSV niet aan wil voldoen. In het verleden legden de Eindhovenaren ook nog nooit zo'n hoog bedrag neer voor een verdediger. Liverpool wil bovendien pas aan het einde van de transferperiode een keuze maken over Van den Berg, aangezien er nog veel onduidelijkheid is rondom de verdedigers in de selectie van Arne Slot.

Naast Mainz zouden er nog een hele hoop andere clubs geïnteresseerd zijn in de handtekening van Van den Berg. Zo worden VfB Stuttgart, TSG Hoffenheim 1899, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg genoemd. Het zal dus pas eind augustus duidelijk worden waar de centrale verdediger volgend seizoen speelt.

Nu Van den Berg niet meer door PSV binnen zal worden gehaald, gaat de club naar andere doelwitten kijken. Een naam op dat lijstje is die van Adam Nagalo, een 21-jarige verdediger van FC Nordsjaelland uit Denemarken. Daarbij moet PSV wel afrekenen met andere geïnteresseerde clubs uit Engeland en Frankrijk. Voor de linksbackpositie is Robin Gosens een gegadigde. Gosens speelt momenteel bij Union Berlin.

