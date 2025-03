Malik Tillman kietelt PSV-supporters met bericht op Instagram

lijkt sneller dan verwacht weer zijn rentree te kunnen maken bij PSV. De Amerikaanse middenvelder van de Eindhovenaren komt via zijn Instagram met een hoopvol bericht voor supporters van de regerend landskampioen.

Tillman raakte in het TOTO KNVB Bekerduel met Excelsior van afgelopen januari geblesseerd aan zijn enkel. De landskampioen moest diepgaan tegen de Keuken Kampioen Divisionist en bekerde door na een verlenging. Dee 22-jarige middenvelder verzorgde de 1-1 tijdens dat duel, maar een dag na de wedstrijd bleek hij zich daarbij geblesseerd te hebben aan zijn enkel. "Ja, die ben ik een flinke tijd kwijt", zei een balende Bosz destijds.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lans gebroken voor Veerman: 'Kijk vooral eens naar wat hij wél kan'

Via Instagram laat de Amerikaans international via een kort maart krachtig statement van zich horen "Soon...", plaatst hij via het social mediakanaal, met daarbij de emoticon van een zandloper. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad stelt dat een rentree voor de middenvelder dichtbij is. "Als het meezit, speelt hij deze week al wat minuten in een oefenpotje van PSV."

LEES OOK: PSV nog altijd meest waardevolle team in Eredivisie bij nieuwste ETV-update

Bosz was eerder al hoopvol over Tillman

Bosz kwam eind februari, daags voor de bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles, al met verrassend nieuws over Tillman. Hij stelde toen al dat de van Bayern München overgenomen middenvelder sneller dan verwacht terug zou kunnen zijn. Eerst werd er nog gevreesd dat Tillman op zijn vroegst in de slotfase van het seizoen weer aan zou kunnen sluiten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV geeft hoop niet op en doet sterkhouder verbeterd aanbod

PSV hoopt nog altijd het contract van Mauro Júnior te kunnen verlengen.