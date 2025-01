Enorme domper voor Bosz en PSV: uitblinker naar verwachting langere tijd uitgeschakeld

PSV kan de komende periode naar alle waarschijnlijkheid geen beroep doen op , zo melden verschillende clubwatchers. De Amerikaanse middenvelder behoort dit seizoen tot de grote uitblinkers in het elftal van Peter Bosz, maar zou door een enkelblessure 'langere tijd' toe moeten kijken.

Tillman is bezig aan zijn tweede seizoen in Eindhoven. Waar de Amerikaans international vorig seizoen nog werd gehuurd van Bayern München, maakte hij afgelopen zomer definitief de overstap naar de regerend kampioen van Nederland. Dit seizoen was Tillman in alle competities in 26 wedstrijden al goed voor elf doelpunten en ook nog eens vier assists namens PSV.

Bosz dreigt echter langere tijd geen beroep te kunnen doen op zijn onbetwiste basisspeler. Zowel Marco Timmer (Voetbal International) als Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) maakt op X melding van een serieuze kwetsuur die Tillman zou hebben opgelopen. "Er moeten nog meer onderzoeken plaatsvinden, maar de verwachting is dat Tillman er voor langere tijd uit ligt!", schrijft Timmer op het sociale medium.

De vermoedelijk langere absentie van Tillman komt Bosz bijzonder ongelegen. De komende weken valt immers de beslissing in de competitiefase van de Champions League. Aankomende dinsdag spelen de Eindhovenaren een uitduel tegen Rode Ster Belgrado (waar Tillman door een schorsing sowieso al zou ontbreken), om een week later (woensdag 29 januari) af te sluiten met een thuisduel tegen het Liverpool van Arne Slot. PSV bivakkeert momenteel op de 23ste plaats in het miljardenbal. De nummers één tot en met acht van de eindrangschikking plaatsen zich rechtstreeks voor de achtste finales, de nummers acht tot en met vierentwintig gaan in een tussenronde uitmaken wie zich daarbij voegen.

Bosz houdt zijn hart vast: 'Ziet er niet goed uit'

Voorafgaand aan het uitduel bij PEC Zwolle van zaterdagmiddag gaat Bosz in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior in op de kwetsuur van Tillman. De oefenmeester bevestigt dat de enkelblessure is ontstaan in tijdens de midweekse bekerontsnapping tegen Excelsior. "Dat gebeurde op het moment dat hij scoorde. Hij heeft de wedstrijd nog wel uitgespeeld, maar na de wedstrijd kreeg hij zoveel last... dat ziet er niet goed uit. Hij heeft al een MRI-scan gehad, maar er moet nu verder onderzocht worden hoe het precies in elkaar steekt. Ja, die ben ik een flinke tijd kwijt", aldus Bosz.

© ESPN

#PSV kan voorlopig niet beschikken over Malik Tillman klinkt ook vanuit de club door. De Amerikaan heeft een enkel blessure. Er moeten nog meer onderzoeken plaatsvinden, maar de verwachting is dat Tillman er voor een langere tijd uit ligt! #pecpsv — Marco Timmer (@marcotimmer) January 18, 2025 Tillman was al geschorst tegen Rode Ster Belgrado, dinsdag. Maar hij zal er vermoedelijk een stuk langer uit zijn bij PSV. Een termijn is nog moeilijk aan te geven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) January 18, 2025

