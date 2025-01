Opstelling PSV: Peter Bosz moet sterspeler missen en wisselt flink

Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle bekendgemaakt. PSV start zaterdagmiddag met een flink aantal wijzigingen ten opzichte van de bekerthriller tegen Excelsior (5-4 winst). Malik Tillman ontbreekt in het MAC3PARK.

PSV wist zich woensdagmiddag ternauwernood te plaatsen voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren hadden een verlenging nodig om de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie over de knie te leggen. Bosz koos tegen Excelsior voor een aantal andere namen, die tegen PEC Zwolle weer naar de bank verhuizen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Als hij zo blijft voetballen, is een uitverkiezing voor het Nederlands elftal dichtbij’

Zo neemt Walter Benítez de plek onder de lat weer over van Joël Drommel. De Argentijn zag vanaf de bank hoe de bekerkeeper er niet best uitzag bij de 0-1 van Excelsior. In de verdediging keert Olivier Boscagli terug ten faveure van Armando Obispo. Matteo Dams wordt op zijn beurt vervangen door Mauro Júnior.

LEES OOK: Peter Bosz reageert ontzettend zuur op succes Quick Boys: ‘Wat een vervelende man’

Op het middenveld behoudt Guus Til zijn basisplaats, waardoor Ismael Saibari op de bank begint. De middenvelder krijgt, net als Noa Lang, rust. Ook Joey Veerman en Jerdy Schouten hebben een basisplek gekregen van Bosz. Voorin kiest de succestrainer voor twee andere namen, namelijk die van Ivan Perisic en Luuk de Jong. De Kroaat was woensdag belangrijk met de 5-3.

Blessure Tillman

Tillman ontbreekt dus in de wedstrijdselectie van PSV. De Amerikaan raakte dinsdagavond geblesseerd tijdens het maken van de 1-2 en ligt er naar verwachting wel een tijdje uit. De middenvelder heeft volgens bronnen enkelklachten.

Opstelling PSV tegen PEC Zwolle:

Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Perisic

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang stuurt berichtje na goal tegen Feyenoord: 'Dat het geen disrespect naar mij toe was'

Noa Lang zocht na zijn opvallende doelpuntenviering bij PSV - Feyenoord contact met een oud-speler van de Rotterdammers.