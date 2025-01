heeft zaterdagmiddag een hattrick gemaakt voor Bournemouth. De Nederlandse aanvaller nam het met zijn ploeg op tegen Newcastle United en maakte in de eerste helft al twee doelpunten. In de blessuretijd zorgde hij met een schitterend afstandsschot voor de hattrick. Viaplay-commentator Johan van Polanen velt een duidelijk oordeel over het Nederlands elftal.

LEES OOK: Devyne Rensch naar AS Roma? Deze zes Nederlanders gingen hem voor

Artikel gaat verder onder video

Kluivert is al het hele Premier League-seizoen op dreef en maakt ook in 2025 indruk. Op bezoek bij nummer vier Newcastle United opende de Nederlander al vroeg de score. De voormalig Ajacied verschalkte Martin Dúbravka na een vlot lopende aanval.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.

Bruno Guimaraes dacht dik twintig minuten later orde op zaken te stellen, maar Kluivert ging hier niet in mee. Na een fout in de opbouw bij Newcastle werd de Nederlander op doel afgestuurd. Met een lage schuiver bleef Kluivert ijskoud en zorgde hij, vlak voor rust, voor de 1-2.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.

De middag werd nóg mooier voor Kluivert, die in de blessuretijd tekende voor zijn derde doelpunt. De Nederlander haalde maar eens uit van grote afstand en zag zijn inzet kiezelhard in het doel verdwijnen.

‘Uitverkiezing Nederlands elftal dichtbij’

Van Polanen, commentator namens Viaplay, is onder de indruk van Kluivert. “Wat een lekkere wedstrijd van Justin Kluivert. Als hij zo blijft voetballen, is een uitverkiezing voor het Nederlands elftal dichtbij”, begint de verslaggever, die vervolgens een kanttekening maakt: “Het Nederlands elftal heeft al behoorlijk wat middenvelders op een hoog niveau.”

Kluivert, die dit seizoen negen doelpunten maakte in de Premier League, zat de afgelopen interlandperiodes al in de selectie van Oranje. Ronald Koeman selecteerde de aanvaller annex aanvallende middenvelder in september en oktober, maar gunde hem pas in november – tegen Bosnië-Herzegovina – minuten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.