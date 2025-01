Excelsior maakt er liefst vier, maar PSV ontsnapt tóch aan ongekende bekerblamage

Excelsior heeft zijn huid bijzonder duur verkocht dinsdagavond in het Philips Stadion. PSV had een doelpunt in de zevende minuut van de blessuretijd nodig om een verlenging af te dwingen waarin de landskampioen uiteindelijk wist te winnen met 5-4. Excelsior stond na tachtig minuten voetballen met 1-3 voor dankzij twee treffers van Noah Naujoks en één van Lance Duijvestijn. De doelpuntenmakers bij PSV waren tweemaal Ricardo Pepi, Malik Tillman, Ismail Saibari en Ivan Perisic. Richi Omorowa zorgde vanaf de stip nog voor de 5-4.

PSV was zwaar favoriet in de achtste finales van het Toto KNVB-bekertoernooi tegen Excelsior. Peter Bosz gaf een hoop wisselspelers de kans om zich te bewijzen waardoor onder andere Ricardo Pepi en Joey Veerman in de basis verschenen. PSV had veel de bal in de eerste helft, maar deed daar niet heel erg veel mee. Kansen waren er wel voor Guus Til en Johan Bakayoko, maar Excelsior-doelman Calvin Raatsie keepte een uitstekende wedstrijd. Excelsior kon bij vlagen aardig meevoetballen met de koploper van de Eredivisie en de Kralingers kregen dan ook de grootste kans in de eerste helft. Lance Duijvestijn dook op voor Joël Drommel, maar schoof de bal ruim naast het doel.

PSV dacht via Bakayoko nog wel op voorsprong te komen. De VAR gooide echter roet in het eten door het doelpunt af te keuren wegens buitenspel. Even later waren ze bij PSV boos dat de VAR niet opnieuw ingreep toen Til onderuit werd getikt in de zestien, maar een strafschop bleef uit. Excelsior leek de rust te halen met een knappe 0-0. Het werd echter nog veel mooier voor de Rotterdammers. Drommel tastte volledig mis bij een vrije trap van Duijvestijn waardoor Noah Naujoks binnen kon koppen voor een sensationele openingstreffer: 0-1.

PSV had in de tweede helft heel wat recht te zetten en ging op zoek naar de gelijkmaker. Tegen alle verwachtingen in was Excelsior de gevaarlijkste ploeg en mistten de bezoekers opnieuw een reuzenkans. Seydou Fini ging na een glijpartij van Richard Ledezma alleen op Drommel af. Drommel voorkwam met uitstekend keeperswerk een tweede treffer. Die tweede treffer viel even alsnog toen opnieuw Naujoks vrij kon inkoppen na een ingedraaide hoekschop. Naujoks kopte zeer overtuigend raak en een stunt leek in de maak. Peter Bosz greep in door Luuk de Jong, Ismail Saibari, Malik Tillman en Olivier Boscagli in te brengen en er begonnen steeds meer scheuren in de Kralingse defensie te ontstaan. Met name Saibari kreeg een aantal grote kansen, maar zijn vizier stond niet op scherp. Tillman bracht in 73e minuut de spanning terug met een knap schot in de hoek: 2-1.

Excelsior hard op weg naar stunt

Waar iedereen een doelpunt van PSV verwachtte in de slotfase, zorgde Excelsior opnieuw voor een verrassing. Duijvestijn kwam vrij op de rand van het strafschopgebied en schoof de bal uitstekend door de benen van Ryan Flamingo in de verre hoek. Bij 1-3 leek het toch een onmogelijk karwei voor PSV, maar in 86e minuut bracht Pepi opnieuw de spanning terug met een knappe goal op aangeven van Ivan Perisic. Excelsior verdedigde in de slotfase als leeuwen en had wellicht een stunt verdiend. In de allerlaatste seconde viel een hoge bal via De Jong gelukkig voor de voeten van Saibari die zijn vizier ditmaal wel op scherp had staan. Zo sleepte PSV er dan toch nog een verlenging uit.

Excelsior was moegestreden en dat was te merken in de verlenging. Na tien minuten verlenging had Saibari een fraaie steekpass in huis op Pepi die Raatsie verschalkte met een stiftje. Zo nam PSV na ruim honderd minuten voetballen voor het eerst de leiding en kreeg het hierna veel ruimte van Excelsior, dat dapper op zoek ging naar de gelijkmaker. PSV profiteerde van de ruimte en liep via Perisic uit naar 5-3. De wedstrijd nam vlak voor tijd opnieuw een wending toen Naujoks een strafschop verdiende na een overtreding van Boscagli. Richie Omorowa ging achter de bal staan en schoot overtuigend raak om Excelsior weer nieuwe hoop te geven. Een vijfde treffer voor Excelsior kwam er uiteindelijk niet en PSV kroop door het oog van de naald.

