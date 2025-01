PSV vecht voor laatste kans in Champions League: wat moet PSV presteren?

PSV had vermoedelijk meer verwacht van de eerste zes Champions League-wedstrijden van dit seizoen. De Eindhovenaren staan momenteel op een 23ste plaats en zullen punten moeten halen in de laatste twee wedstrijden in de in de hoofdfase van het toernooi. Wat zijn de kansen voor de formatie van Peter Bosz om door te gaan? FCUpdate.nl neemt de datamodellen onder de loep.

PSV begon de Champions League-campagne in Turijn, waar de ploeg van Peter Bosz ten onder ging tegen Juventus. Het was de start van een paar lastige wedstrijden in het miljardenbal, want even later wachtte Sporting Portugal, dat op dat moment uitstekend presteerde onder het bewind van trainer Ruben Amorim. De Eindhovenaren speelden fantastisch, maar hielden slechts een punt over aan dit duel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang stuurt berichtje na goal tegen Feyenoord: 'Dat het geen disrespect naar mij toe was'

Een punt hield PSV ook over aan het uitduel tegen Paris Saint-Germain. Gezien het spelbeeld kwam de ploeg van Peter Bosz goed weg met dat resultaat. Vervolgens kende PSV succes door in eigen huis te winnen van Girona (4-0) en van Shakhtar Donetsk, dat verslagen werd na een waanzinnige comeback.

LEES OOK: Feyenoord nadert volgende ronde Champions League: wat moet er nog gebeuren?

PSV is er echter nog niet. Dat komt door het verloren duel op bezoek bij Stade Brest (1-0). Deze teleurstellend verlopen wedstrijd heeft ervoor gezorgd dat PSV op acht punten staat. De Eindhovenaren hebben nog zeker twee punten nodig om op een puntentotaal van tien te komen. Clubs met tien punten hebben in 79% van de gevallen kans om door te gaan in de Champions League.

© Football Meets Data

Volgens de data van Football Meets Data maakt PSV 81% kans op het behalen van de volgende ronde van de Champions League. Dat wordt onder meer gebaseerd op het goede doelsaldo van PSV (+2) in vergelijking met andere clubs. Zo heeft directe concurrent Dinamo Zagreb met -5 een veel slechter doelsaldo.

Daarnaast treft PSV met Rode Ster Belgrado een tegenstander waar het normaliter een goede kans tegen maakt. Het is voor de ploeg van Bosz van groot belang om een resultaat te behalen in Servië, anders hangt alles af van de laatste wedstrijd tegen Liverpool. De ploeg van Arne Slot heeft tot nu toe elke wedstrijd gewonnen in het miljardenbal, waardoor PSV het absoluut niet van dit duel wil laten afhangen.