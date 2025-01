Noa Lang stuurt berichtje na goal tegen Feyenoord: 'Dat het geen disrespect naar mij toe was'

heeft na afloop van de recente ontmoeting tussen PSV en Feyenoord contact gezocht met . De aanvaller van PSV opende al vroeg de score en besloot zijn doelpunt net zo te vieren zoals Dessers een paar jaar eerder nadat hij namens Feyenoord had toegeslagen in het Philips Stadion. Lang wilde de Belgische spits duidelijk maken dat het geen ‘disrespect’ naar hem toe was.

Had Feyenoord in de tweede seizoenshelft nog een rol van betekenis willen spelen in de titelstrijd, dan had het de topper in Eindhoven op 22 december jongstleden moeten winnen. Het verschil tussen beide ploegen was op dat moment al tien punten in het voordeel van PSV, dat op eigen veld weinig heel hield van Feyenoord (3-0). Binnen een half uur stond er al een 2-0 voorsprong op het bord. Lang opende na negentien minuten de score, acht minuten maakte Luuk de Jong de 2-0. Eerstgenoemde zorgde voor nogal wat opschudding door zijn manier van juichen. Hij bracht de gedachten terug naar het doelpunt van Dessers op 19 september 2021.

Artikel gaat verder onder video

De Belg bepaalde de eindstand in het Philips Stadion destijds op 0-4. Hij vierde zijn doelpunt in de hoek van het veld, pal voor de neus van de PSV-supporters, en hield de cornervlag in de lucht. Lang besloot om Dessers na zijn doelpunt tegen Feyenoord te imiteren. “Ik vond het gewoon grappig. Ik zie al de hele week een filmpje van Feyenoord, dat ze zo juichten toen ze hier een keer hadden gescoord toen ze wonnen. Ik hoop dat het nu een keertje klaar is. Elke keer dat we tegen Feyenoord spelen zie ik dit filmpje. Ik ben iemand die een beetje houdt van plagen”, zo vertelde Lang na afloop voor de camera’s van ESPN.

LEES OOK: Noa Lang verrast door lamlendig Feyenoord: 'Helaas pindakaas voor veel mensen'

Lang bericht Dessers

De aanvaller van PSV besloot desondanks een berichtje te sturen naar Dessers. “Noa Lang stuurde me ’s avonds nog een berichtje op Instagram. Dat het geen disrespect naar mij toe was. Ik antwoordde dat ik het zo ook helemaal niet had ervaren”, zo zegt Dessers in gesprek met Voetbal International. “Mijn celebration was helemaal niet bedoeld om de PSV-fans te jennen. Toen ik bij Feyenoord tekende, sprak ik een videoboodschap in voor de supporters. Dat ik hoopte dat we elkaar snel zouden zien en samen een doelpunt zouden kunnen vieren bij de cornervlag. Dus toen ik de eerste keer scoorde, deed ik dat. Het werd een beetje mijn ritueel dat seizoen (2021/22, red.). En dan vind ik het alleen maar grappig dat dat moment nog bij PSV leeft, dat Lang het imiteert, dat zoiets heen-en-weer gaat. De ene keer winnen wij, de andere keer zij”, zo klinkt het.

Dessers maakte op 31 augustus 2021 op huurbasis de overstap van KRC Genk naar Feyenoord. Het huwelijk tussen Feyenoord en Dessers zou, ondanks de concurrentiestrijd met Bryan Linssen, een groot succes worden. De Belg speelde 41 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en vier assists. Dessers was zeer geliefd bij de Feyenoord-aanhang, die een eigen nummer had bedacht voor de spits. “Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol. De Kuip is in extase, want Dessers scoort een goal! Dessers scoort een goal! Wie? Cyriel Dessers!”, zo klonk het regelmatig vanuit de kelen van de Feyenoord-fans.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang kan het niet laten en deelt opnieuw plaagstootje uit aan rivaal

PSV-aanvaller Noa Lang komt met een veelzeggende reactie op Instagram.