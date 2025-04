Van Rotterdam naar Parijs: prins William en George beleven unieke voetbalavond

Hoog bezoek tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa van woensdagavond. De Britse kroonprins Charles, zelf supporter van Aston Villa, was met zijn zoontje George afgereisd naar het Parc des Princes in Parijs. Op de tribune leefde Charles fanatiek mee met Londense ploeg, die uiteindelijk met 3-1 verloor.

Charles werd in beeld genomen toen Aston Villa in de 35ste minuut op voorsprong kwam door een doelpunt van Morgan Rogers. Hij juichte uitbundig, viel Ziggo Sport-commentator Vincent Schildkamp op. “Kijk eens even bij de kroonprins! Die verandert even in een die hard supporter van Aston Villa, wat hij zijn hele leven is.”

Kort voor de wedstrijd werd William geïnterviewd door TNT Sports. Hij sprak zijn zenuwen uit over de wedstrijd. "Ik ben behoorlijk nerveus. We leven er al een tijdje naartoe, het is een grote wedstrijd. Het is 43 jaar geleden dat dit voor het laatst gebeurde, een grote Europese avond voor Villa”, verwees William naar de Europacup I-finale in Rotterdam van 1982, waarin Aston Villa met 1-0 won van Bayern München. “Dus ja, ik ben zenuwachtig, maar ook vol vertrouwen, en tegelijkertijd enthousiast.”

William nam zijn elfjarige zoontje George mee naar de wedstrijd. “Dus ik gedraag me extra netjes vanavond”, grapte hij. “Maar ik dacht: weet je wat? Het is al 43 jaar geleden dat we zoiets hebben meegemaakt, en ik wil dat George zo’n avond meemaakt – een uitwedstrijd in een grote Europese competitie. Ik hoop dat het niet weer 43 jaar duurt voordat het opnieuw gebeurt. Maar ik vind het belangrijk om zulke herinneringen te maken, en hem vanavond meenemen betekent veel voor me."

'Zie ik Koning Willem-Alexander niet doen'

Analist Rio Ferdinand wilde weten of William zijn zoontje George aanmoedigt om ook supporter van Aston Villa te worden. “Ik krijg die vraag vaak, Rio. Nee, ik laat ze zelf bepalen welke club ze steunen, maar uiteraard ben ik wel een beetje bevooroordeeld. Als ze meegaan naar wedstrijden van Aston Villa, is de kans aanwezig dat ze voor Aston Villa worden. De andere twee (Charlotte en Louis, red.) heb ik thuisgelaten. Voor wie zij worden, merken we vanzelf wel.”

Het interview van William werd met veel positieve reacties ontvangen. Engelse voetbalfans merkten op dat William veel kennis bezit, terwijl de Nederlandse sportmarketeer Chris Woerts de vergelijking trekt met koning Willem-Alexander. “Wat een luchtig en ontspannen voorbeschouwing met Aston Villa-fan Prince William. Zie ik onze Koning niet doen zo vlak voor een wedstrijd.”

