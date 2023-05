Feyenoord-fans hangen spandoek op bij Paleis Soestdijk voor koning Willem-Alexander

Supporters van Feyenoord hebben een spandoek opgehangen bij Paleis Soestdijk in Baarn. Op het spandoek staat de tekst 'Feyenoord vorstelijk landskampioen 2023'. Het is een plaagstoot aan koning Willem-Alexander, die heeft aangegeven supporter van Ajax te zijn.

De supporters die het spandoek ophingen komen uit Baarn, de plaats waar Paleis Soestdijk staat. Het idee voor de actie ontstond vorige week in de kroeg, vertellen ze aan RTV Rijnmond. Een van de betrokken fans is werkzaam als drukker, waardoor het spandoek binnen de kortste keren gerealiseerd kon worden.

Koningin Máxima kan het spandoek vermoedelijk wel waarderen: zij is supporter van Feyenoord en droeg tijdens Koningsdag zelfs een sjaal van de club. Overigens is het de vraag of de koning en koningin het doek zullen zien, want Paleis Soestdijk is niet de residentie van het paar. Dat is Huis ten Bosch in Den Haag.