Rotterdammers geven Ajax-fan koning Willem-Alexander nieuwe bijnaam

Koning Willem-Alexander heeft volgens journalist en televisiepresentator Sander de Kramer een nieuwe bijnaam gekregen in Rotterdam. De vorst zou sinds kort gekscherend Willem Ajaxander worden genoemd in de havenstad.

Dat heeft te maken met de recente uitspraken van de koning. Willem-Alexander gaf onlangs in de podcast Door de ogen van de Koning openlijk toe dat hij fan is van Ajax. Dat is volgens Kramer in Rotterdam niet helemaal lekker gevallen.

"Hij wordt nu door heel Rotterdam koning Willem-Ajaxander genoemd", vertelt Kramer bij Goedemorgen Nederland. De opiniemaker is van mening dat de koning van een land eigenlijk voor alle clubs moet zijn. "Maar ik denk ook: wat maakt het uit, ieder zijn eigen pret."

Het voetbalhart van Willem-Alexander begon te kloppen toen hij als kind door een oude vriend van zijn grootvader werd meegenomen naar een wedstrijd van Ajax, zo vertelde hij onlangs. "Cruijff beloofde mij in de pauze dat hij naar mij zou zwaaien vlak voordat hij een doelpunt zou scoren. Zo is mijn liefde voor Ajax ontstaan. Ik moet op alle vlakken neutraal zijn in het leven, behalve bij voetbal."