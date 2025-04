Studio Voetbal lacht Zerrouki uit na bizarre pass: ‘Naar wie dan?!’

Theo Janssen is geschrokken van het veldspel van Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Weliswaar won de ploeg van Robin van Persie met 0-2 in Limburg, maar met name in de eerste helft liep het samenspel stroef. Bij Studio Voetbal noemt Janssen het spel van Feyenoord ‘echt heel slecht’ en licht hij een dramatische bal van uit.

Door twee doelpunten van Jakub Moder in de tweede helft trok Feyenoord de wedstrijd naar zich toe. “Feyenoord was echt heel matig”, luidt het oordeel van Janssen. “Voetballend was het heel beperkt. De simpelste ballen werden over de zijlijn geschoten. Simpele passes over vijf tot tien meter werden naar voren gerost.” De analist toont beelden van het vele balverlies van Feyenoord. “Over het algemeen was het dit. En daar moesten wij dan naar kijken. Dit was een beetje de wedstrijd. Heel veel matige en slechte ballen."

Artikel gaat verder onder video

“Dan schrik je toch wel als je Feyenoord ziet spelen, met alle kwaliteit die ze hebben”, vervolgt de oud-middenvelder van Vitesse, FC Twente en Ajax. Kenmerkend was een breedtepass die Ramiz Zerrouki verstuurde in de blessuretijd van de eerste helft. De lange bal vloog over de zijlijn, zonder een speler van Feyenoord in de buurt. Bij Studio Voetbal wordt erom gelachen. “Ik weet niet wie hij ziet, maar…”, aldus Janssen, waarna presentator Sjoerd van Ramshorst grapt. “De trainer waarschijnlijk.”

© ESPN. De mislukte breedtepass van Ramiz Zerrouki tegen Fortuna Sittard

LEES OOK: Bas Nijhuis de gebeten hond na merkwaardige beslissing bij Feyenoord

“Het was echt heel slecht”, herhaalt Janssen. “Feyenoord speelde heel slecht voetbal. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de punten, en die hebben ze weer binnen. Dus in dat opzicht is het prima.” De analist nuanceert: “Van Persie heeft ook van tevoren al aangegeven dat de komende periode wel moeilijk zou zijn, met ups en downs. Ze spelen veel wedstrijden en hij heeft weinig tijd om de ploeg naar zijn hand te zetten. Veel blessures, spelers die wegvallen en weer terugkomen, dus het is ook wel vrij logisch dat het nog niet vlekkeloos is.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Robin van Persie is enthousiast: Feyenoord weet wie Igor Paixão 'moet doen vergeten' 🔗

👉 Joseph Oosting doet tijdens een forumavond een boekje open over een speler van Feyenoord: 'Die is boos geboren'. 🔗

👉 Robin van Persie komt met mobieltjesbeleid bij Feyenoord: 'Ik vind het niet gepast als...' 🔗

👉 Jan Boskamp zet zijn vraagtekens bij een Feyenoord-target: 'Van mij mag hij komen, maar...' 🔗

👉 Dit betekenen de Europa League-uitslagen voor de directe Champions League-plaatsing van Feyenoord. 🔗