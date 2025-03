Peter Heerschop valt één ding op aan PSV: 'Bij Ajax zie je de laatste weken het omgekeerde'

Peter Heerschop is iets opgevallen aan de spelers van PSV, die afgelopen week tot twee keer toe verloren van Go Ahead Eagles. Na afloop van beide partijen zag de cabaretier een blik van ongeloof bij de spelers van de Eindhovenaren, terwijl bij de selectie van Eredivisie-koploper Ajax juist 'het omgekeerde' het geval is.

PSV hoopte zich afgelopen woensdag in eigen huis ten koste van de Eagles te plaatsen voor de finale van de KNVB Beker, maar kwam bedrogen uit. De bezoekers namen in het Philips Stadion brutaal een 0-2 voorsprong, incasseerden nog wel de 1-2 van Ivan Perisic maar trokken de zege uiteindelijk over de streep. Drie dagen later kon de ploeg van Peter Bosz revanche nemen toen beide ploegen in competitieverband weer tegenover elkaar stonden, maar ook in Deventer ging het mis: 3-2.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

Heerschop belt in bij Radio 538 en vertelt wat hem is opgevallen aan beide PSV-nederlagen. "Ik zag aan het einde van beide wedstrijden een aantal spelers van PSV kijken met een blik van: 'Hoe kan dat nou? Wij zijn toch veel beter?'", begint de cabaretier. "Ik ken die blik. Ik heb bijvoorbeeld met tennissen een keer verloren van een man van 74 met één arm", grapt Heerschop, die daarna - tot hilariteit van de studio - met meer 'voorbeelden' komt. Uiteindelijk komt hij uit bij Ajax, dat zondag - ondanks een matige vertoning - de volle buit pakte tegen hekkensluiter Almere City (0-1) en nu acht punten voorsprong heeft op PSV: "Bij Ajax-spelers zie je de laatste weken het omgekeerde. Die hebben een blik van: 'Hè, hebben we nou wéér gewonnen? Hoe kan dat nou?'", aldus Heerschop. Check hieronder het hele fragment.

VIDEO - Peter Heerschop over de dubbele nederlaag van PSV

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.