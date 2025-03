Matig Ajax wint nipt in Almere en zet PSV op grotere achterstand in titelstrijd

Eredivisie-koploper Ajax heeft met een kleine zege op bezoek bij hekkensluiter Almere City verder afstand genomen van PSV. Groots was het bepaald niet, wat het elftal van Francesco Farioli in Flevoland op de mat legde, maar een vroege treffer van bleek evenwel voldoende om de drie punten mee te nemen naar Amsterdam: 0-1.

Na het verlies van PSV, zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles (3-2), kon Ajax het gat tot de Eindhovense concurrent vergroten tot acht punten. Daarvoor moest er gewonnen worden van hekkensluiter Almere City, dat afgelopen week Feyenoord het vuur aan de schenen legde. In eigen huis kon Jeroen Rijsdijk niet beschikken over Jochem Ritmeester van der Kamp, maar was Junior Kadile wel weer speelgerechtigd. Aan Ajax-zijde verscheen Matheus opnieuw onder de lat, terwijl ook Kian Fitz-Jim en Daniele Rugani een basisplaats kregen.

De Italiaanse verdediger kwam in verdedigend opzicht weinig in de problemen, maar leverde de bal bij voorwaartse passing keer op keer in. Hij was niet de enige Ajacied die concentratie en inzet leek te missen, want vrijwel het gehele elftal presteerde ondermaats. Dat kon deels op het conto geschreven worden van de thuisploeg, die enthousiast en georganiseerd druk zette. De hekkensluiter wist de zeldzame uitbraken van de koploper eenvoudig af te stoppen en moest zelf het spel maken. Omdat ook de thuisploeg weinig nauwkeurig was en de defensieve organisatie bij Ajax wel klopte, hadden de Zwarte Schapen daar veel moeite mee. Via Kadile was het elftal eenmaal dichtbij, maar zijn poging vloog net langs de verre hoek.

Aan de andere kant loste het elftal van Francesco Farioli tot de laatste seconden van de eerste helft welgeteld een schot, maar de inzet trof wel doel. Een voorzet van Mika Godts belandde via een Almere-verdediger voor de voeten van Taylor, die zijn ploeg na acht minuten via de binnenkant van de paal op voorsprong zette. Verder was het voor de supporters vooral genieten van de aangename voorjaarszon, want op het veld viel weinig te beleven. In de tweede helft veranderde dat met een onverklaarbare actie van Matheus. De Braziliaanse doelman kwam plots ver uit zijn doel, maar vanaf grote afstand schoot Kornelius Hansen de bal op de deklat.

Het bleek de inleiding van een betere tweede helft, waarin Almere de betere ploeg bleef. Hamdi Akujobi testte de Ajax-keeper met een gevaarlijke schuiver, terwijl een diepe vrije trap ook de nodige dreiging opleverde. De thuisploeg wist de koploper soms rond het eigen strafschopgebied vast te zetten, maar miste de eindpass om consequent gevaarlijk te kunnen worden. Het scoren is al het gehele seizoen het defect van Almere City: de ploeg scoorde dit seizoen nog maar 15 keer.

Hoezeer de thuisploeg het ook probeerde, een doelpunt leek er niet in te zitten. De Amsterdamse bezoekers kwamen ondertussen er soms uit en waren via Brian Brobbey eenmaal gevaarlijk, maar kregen met traag en onnauwkeurig spel nooit grip op het duel. Met een vierdubbele wissel probeerde Jeroen Rijsdijk in de slotfase nog een gelijkspel te forceren, maar de toenemende druk leidde niet tot loon naar werken. Almere City blijft zodoende de hekkensluiter, terwijl Ajax uitloopt op PSV.

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, vindt het titelfeest waarschijnlijk plaats op het Museumplein.