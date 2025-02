Go Ahead Eagles zet PSV te kijk en reist op 21 april af naar De Kuip

Go Ahead Eagles heeft voor een enorme stunt gezorgd in het Philips Stadion. Paul Simonis en de zijnen hebben het PSV van Peter Bosz met 1-2 weten af te troeven in de halve finale van de KNVB Beker. Het werd nog even lastig voor de Deventernaren, maar uiteindelijk hielden ze knap stand in het zuiden van het land. Go Ahead Eagles is de eerste finalist van de KNVB Beker dit seizoen.

Coach Peter Bosz heeft vier wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself, waaronder de start van Joël Drommel als doelman. Mauro Júnior was ook afwezig, waardoor Richard Ledezma zijn plek behield. Guus Til en Johan Bakayoko kwamen ook in de basis. PSV, na de overwinning op Juventus, was vastberaden om door te stoten naar de finale. Go Ahead Eagles miste Jakob Breum, maar was vastbesloten om een sterke tegenstand te bieden.

Go Ahead Eagles kende een droomstart en kwam al vroeg op voorsprong. In de 25e minuut opende de ploeg uit Deventer de score, gevolgd door een tweede treffer in de 27e minuut, waardoor het na 27 minuten spelen 0-2 stond in het voordeel van de bezoekers. PSV probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar de defensie van Go Ahead Eagles hield stand. De thuisploeg kreeg enkele kansen, maar wist deze niet te benutten. De eerste helft eindigde met een verrassende 0-2 voorsprong voor Go Ahead Eagles, waardoor een stunt in de maak leek.

Opmerkelijk was dat Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis ervoor koos om Jari de Busser in het doel te zetten, in plaats van de gebruikelijke 'bekerkeeper' Luca Plogmann. Deze beslissing pakte goed uit, aangezien De Busser in de eerste helft zijn doel schoonhield. Met deze onverwachte tussenstand gingen beide teams de kleedkamers in, met voor Go Ahead Eagles de hoop om deze voorsprong in de tweede helft vast te houden en zich te plaatsen voor de finale in De Kuip.

Na rust was het meteen duidelijk dat PSV haast wilde maken. Zo waren er diverse aanvallen van de Eindhovenaren, maar lukte het niet echt om een snelle treffer te maken. In de 59ste minuut kreeg PSV een penalty vanwege een handsbal van Nauber, die eerder de 0-1 tegen de touwen kopte. Perisic ging achter de bal staan, en schoot de bal dwars door het midden, achter De Busser. Zo stond het 1-2 met nog een halfuur te gaan. PSV probeerde het wel, maar kwam gewoon niet tot scoren. De Deventernaren winnen heel knap in Eindhoven en reizen op 21 april af naar De Kuip.

