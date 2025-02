Perez trekt zorgelijke conclusie: 'Totaal geen structuur, ze doen maar wat'

Kenneth Perez vindt dat er snel wat moet veranderen bij PSV, willen de Eindhovenaren de titelstrijd met Ajax in hun voordeel beslissen. Hoewel de ploeg van Peter Bosz in de Champions League deze week grote indruk maakte door Juventus uit te schakelen in de tussenronde, worden in de Eredivisie al wekenlang punten gemorst.

Titelstrijd niet gelopen: 'Ajax moet nog tegen angstgegner nummer één'

Ajax won zondag het inhaalduel met Go Ahead Eagles met 2-0 en neemt daarmee een voorsprong van vijf punten op de regerend kampioen. "Nee, PSV heeft het niet meer in eigen hand", zegt Marciano Vink zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN. "Het is bijna onbegrijpelijk hoe zij elf punten hebben verloren. Ze stonden er zes voor en staan nu vijf achter." Toch denk de oud-voetballer niet dat de titelrace al gelopen is: "Het is nog niet gespeeld. Ajax krijgt AZ nog thuis, dat is angstgegner nummer één. En ze moeten nog naar Eindhoven, daar zal PSV zijn hoop op gevestigd hebben", denkt de oud-international.

"PSV is wel aan zet", reageert Perez op zijn tafelgenoot. "PSV is dolend, na de winterstop. Er zit totaal geen structuur in het elftal, ze doen inderdaad maar wat. Geen tactische samenhang. Ja, woensdag (tegen Juventus, red.) was het geweldig, maar dat was een totaal andere wedstrijd. Waarin je niets te verliezen hebt, je de underdog bent over twee wedstrijden. Ze hebben als team geopereerd, maar dat hebben ze in alle wedstrijden na de winterstop in de Eredivisie niet gedaan."

"De linkerhand wist niet wat de rechterhand ging doen, dat is echt een taak van de technische staf", vervolgt Perez. "Om deze individuen tot een elftal te smeden. Anders zijn ze écht kansloos", verwacht de Deen. Vink haalt de woorden van Noa Lang aan, die na de 3-1 zege op Juventus onder meer zei dat PSV alsnog 'een kutseizoen' beleeft als het de landstitel niet prolongeert. "Hij zei dat ze in de competitie dezelfde intensiteit moeten gaan leveren die ze Europees wél kunnen leveren. Op het moment dat ze dat doen, dat hebben we voor de winterstop gezien tegen FC Twente en tegen Feyenoord, dan is er geen ploeg in Nederland die hun kwaliteiten kunnen matchen", aldus Vink.

