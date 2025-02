Van Gangelen neemt met opmerkelijke verspreking voorschot op landstitel Ajax

Jan Joost van Gangelen heeft zich zondagmiddag versproken in de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles. De presentator van ESPN noemde de Amsterdammers daarin ‘de kampioen’. De Amsterdammers gaan momenteel aan kop in de Eredivisie en kunnen de voorsprong op nummer twee PSV dit weekend uitbreiden naar vijf punten.

Nadat Ajax vorige week in eigen huis won van Heracles Almelo, gingen de Amsterdammers PSV in punten voorbij op de ranglijst. Voor Ajax was dit de eerste koppositie sinds november 2022, waarna anderhalf seizoen aan malaise volgde. Zondagmiddag speelt Ajax in eigen huis een inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin de voorsprong op PSV kan worden vergroot naar vijf punten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Premier League-speler zegt 'nee' tegen Ajax: 'Gaat hij absoluut niet doen'

In de voorbeschouwing op de wedstrijd maakt Van Gangelen een opmerkelijke verspreking. “Go Ahead Eagles gaat volle bak vandaag, hopelijk, want dat is voor iedereen leuk”, stelt de presentator nadat Eagles-trainer Paul Simonis aan het woord is geweest. “De kampioen tegen de nummer zeven, zoals gezegd”, vat Van Gangelen het samen, waarmee hij Ajax al per ongeluk tot kampioen bestempelt. Analisten Danny Koevermans en Kees Kwakman vielen de verspreking niet op.

LEES OOK: Géén Pasveer bij Ajax tegen Go Ahead Eagles, winteraanwinst maakt zich op voor debuut

Vervelende verspreking voor Van Gangelen

Voor Van Gangelen is deze verspreking er eentje die hem niet zo goed uitkomt. In 2014 werd de presentator door toenmalig Feyenoord-spits Graziano Pellè er namelijk van beschuldigd een ‘Ajax-hoofd’ te hebben, iets wat hem nog steeds achtervolgt. In november van vorig jaar maakte Van Gangelen namelijk bekend dat de supporters van Feyenoord zich stevig in deze beschuldiging hebben vastgebeten, waardoor hij nog altijd gedoe heeft als hij voor een wedstrijd naar De Kuip moet. De verspreking waarmee de presentator Ajax al kampioen noemt, zal in Rotterdam weer worden gezien als een bewijs voor de clubvoorkeur van Van Gangelen.

Zegt Jan Joost nou net bij @ESPNnl dat het vandaag de kampioen tegen de nr 7 is? Ik wist niet dat Ajax al kampioen was. — Marco Krediet (@marcokrediet) February 23, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Meest bekende Ajax-supporter wordt weggepest: 'Dit is een dieptepunt'

Het voetbalaccount TheEuropeanLad, een populair account van een supporter van Ajax, is verdwenen van X.