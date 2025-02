Premier League-speler zegt 'nee' tegen Ajax: 'Gaat hij absoluut niet doen'

De kans lijkt heel klein dat komende zomer terugkeert bij Ajax. Technisch directeur Alex Kroes zou de rechtsback graag weer in de Johan Cruijff ArenA zien spelen en nam afgelopen winter contact op met de speler van Brighton & Hove Albion. Volgens Hans Kraay jr. zal Veltman komende zomer echter geen overstap maken naar Amsterdam.

Veltman speelde tussen 2012 en 2020 246 duels voor Ajax. Vervolgens maakte hij de transfer naar Brighton voor een mager bedrag van één miljoen euro. Aan de zuidkust van Engeland is de rechtsback uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde speler. Sinds zijn komst is hij eigenlijk altijd een vaste waarde geweest.

De ervaring en clubliefde voor Ajax die de 33-jarige Veltman met zich meebrengt, zou Kroes graag aan zijn selectie toevoegen. Toch lijkt dat komende zomer in ieder geval niet te gebeuren. Hans Kraay jr., die zelf een verleden heeft bij Brighton, was laatst bij de Engelse club en sprak met Veltman.

"Ik vroeg hem: 'Bij Ajax zingt je naam rond, want ze zoeken een vleugelverdediger?', maar hij zei: 'Op dit moment ook Ajax niet. Ik ga nog gewoon een jaar verlengen, want ik heb een optie", vertelt Hansie Hansie bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De rechtsback kan het niveau in de Premier League nog prima aan en zal pas in de toekomst aan Ajax denken. "Hij heeft het fantastisch naar zijn zin, dus dat (terug naar Ajax, red.) gaat hij absoluut niet doen."

