Presentator kan niet meer normaal naar Feyenoord: 'Gelukkig hangen er nu netten'

Jan Joost van Gangelen heeft de nodige negatieve gevolgen overgehouden aan zijn beroemde interview met voormalig Feyenoord-spits Graziano Pellè. De Italiaan stelde in het verleden dat Van Gangelen eruit zag als een Ajax-supporter. Het is iets wat de presentator van ESPN altijd is blijven achtervolgen.

In Het Bonusprogramma - een programma dat gemaakt en geproduceerd wordt door studenten van de Hogeschool Utrecht - blikt Van Gangelen terug op zijn aanvaring met Pellè: "Ik kwam Pellè elke week tegen, want hij was altijd uit in Amsterdam. Ik woonde toen nog in Amsterdam en ging ook veel uit. Hij had mij alles kunnen noemen. Een volleyballer of een giraffe, alleen dit was echt heel vervelend. Ik had nooit gedoe bij Feyenoord", zegt Van Gangelen, die aan het interview met Pellè veel gedoe heeft overgehouden.

"Na dit interview, het is 10,5 jaar geleden, moet ik nog steeds in De Kuip parkeren. Het is altijd alleen maar schelden. Ik kom er nooit meer van af", zegt Van Gangelen, die hier nooit last van had voordat zijn interview met Pellè plaatsvond: "Het is best jammer. Bij De Klassieker zorg ik echt dat ik er drie uur van tevoren ben. Er hangen gelukkig netten, dat scheelt", besluit de presentator lachend.

