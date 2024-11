Jan Joost Van Gangelen pakt Eredivisie-coach openlijk aan: 'Het is een hele vervelende man'

Jan Joost van Gangelen is geen fan van de persoon Peter Bosz. De presentator van ESPN noemt de coach van de PSV in Het Bonusprogramma, een programma dat gemaakt wordt door studenten van de opleiding Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, een hele vervelende man.

"Bosz is heel moeilijk om te interviewen en vindt het leuk om het andere mensen moeilijk te maken. Hij is een hele vervelende man", geeft Van Gangelen aan in de talkshow van de Hogeschool Utrecht. De presentator is er geen fan van de stijl die Bosz al jaren hanteert in zijn interviews: “Ik houd niet van mensen die het leuk vinden om het leven moeilijk te maken."

Als Van Gangelen de coach van de Eindhovenaren moet interviewen, zorgt hij er dan ook voor dat hij extreem goed voorbereid is. Dat zorgt er namelijk voor dat hij sterk in zijn schoenen staat, wat belangrijk is tijdens een interview met Bosz: “Als je hem gaat spreken, moet je beter bewapend zijn. ”Je weet dat hij korte antwoorden gaat geven, dus dan moet je per definitie geen ja-neevragen stellen. Je moet altijd een alternatief hebben op de vraag die je daarvoor gesteld hebt. Daarnaast moet je zorgen dat je inhoudelijk zo sterk bent dat je niet nat gaat", besluit de presentator.

