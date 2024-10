Jan Joost van Gangelen voorziet duister scenario voor ‘niet zo’n lekker typetje’ Noa Lang

In Voetbalpraat wordt donderdagavond gesproken over de moordende concurrentie voorin bij PSV. Jan Joost van Gangelen en voorzien een groot probleem voor .

Trainer Peter Bosz heeft bij PSV over opties niet te klagen en kan als iedereen fit is voor de voorste posities onder meer kiezen uit Luuk de Jong, Ricardo Pepi, Johan Bakayoko, Ivan Perisic, Couhaib Driouech, Hirving Lozano, Isaac Babadi en Lang. “Wie denken jullie dat bij PSV het meeste geduld moet hebben?”, vraagt Van Gangelen zich af, waarna de presentator van ESPN daaraan toevoegt: “Noa Lang?”

“Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat hij daar het lastigst mee kan omgaan…”, reageert Van Polen. Van Gangelen: “Nou ja, dat lijkt mij niet een lekker typetje daarvoor.” Lang kent door blessureleed een moeizaam seizoen en speelde in alle competities pas negen wedstrijden. “Daar zal Peter Bosz veel mee moeten praten”, verwacht Van Polen.

“Maar goed, ik denk dat als je Noa Lang weer aan de praat gaat krijgen, dan gaat hij ook wel weer wedstrijden voor je beslissen”, vervolgt de oud-verdediger van PEC Zwolle. “Dat hebben we vorig jaar met name aan het begin van de competitie gezien. Het is wel lekker als je zo’n jongen nog op de bank hebt zitten”, aldus Van Polen.

“Dat is het moeilijkste: al die gasten tevreden houden”, stelt collega-analist Mario Been. Van Gangelen vraagt zich af of dat ‘ook heel moeilijk is als je veel wint’. Been: “Nee, dan wordt het sneller geaccepteerd door de spelers. Maar een speler die op de bank zit, vindt zichzelf nog altijd beter dan een speler die in de basis staat. Noa Lang zal bij zichzelf altijd denken: ik ben beter dan degene die op dit moment speelt.”

