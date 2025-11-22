Live voetbal 1

Noa Lang diep geëmotioneerd na eerste doelpunt voor Napoli

Foto: © Ziggo Sport
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
22 november 2025, 22:20

Noa Lang heeft zaterdagavond in zijn twaalfde wedstrijd voor Napoli eindelijk weten te scoren. De afgelopen zomer van PSV overgekomen vleugelaanvaller was diep geëmotioneerd na zijn eerste doelpunt in Italiaanse dienst, in eigen huis tegen Atalanta.

Lang heeft het sinds zijn zomerse komst van PSV moeilijk bij Napoli. Hoofdtrainer Antonio Conte liet de Oranje-international dit seizoen pas één keer eerder starten: op 28 oktober 2025 werd Lang tegen Lecce al na 48 minuten voetballen gewisseld. Zijn vervanger David Neres gaf vervolgens de assist op de winnende treffer van Frank Anguissa.

Tegen Atalanta kreeg Lang een nieuwe kans in de basis. Hij beschaamde het vertrouwen van Conte ditmaal niet, want in de slotminuut van de eerste helft scoorde Lang bij de tweede paal met het hoofd op aangeven van Giovanni Di Lorenzo. Het betekende de 3-0 voor Napoli, na eerder een dubbelslag van Neres.

Lang was zichtbaar geraakt na zijn eerste doelpunt. De 26-jarige linksbuiten legde eerst zijn vinger op de lippen om zijn criticasters de mond te snoeren. Daarna richtte hij zich op zijn knieën tot de hemel, sloeg hij een kruisje en wees hij naar de grond om duidelijk te maken dat zijn sportieve toekomst bij Napoli ligt. Als laatste sloeg Lang gepassioneerd op het logo van Napoli op zijn shirt.

0 reacties

