PSV slaat negentien dagen na sluiten transferwindow alsnog toe en strikt vervanger Pepi

PSV heeft de komst van afgerond. De 36-jarige spits heeft zondag zijn handtekening gezet onder een contract tot en met het einde van het seizoen. Hij is in Eindhoven de vervanger van , die wegens een knieblessure pas na de zomer weer in actie komt.

PSV was er alles aan gelegen om zich tijdens de voorbije transferwindow te versterken met een aanvaller. Daarbij was de zoektocht vooral gericht op een stand-in van Luuk de Jong. Die rol bleek in de eerste seizoenshelft nog op Pepi zijn hemd geschreven. De Amerikaan was flink op schot en klopte nadrukkelijk op de deur. Helaas voor PSV en Pepi zelf liep hij vorige maand een blessure op. De exacte duur van zijn afwezigheid was in eerste instantie nog niet bekend, maar al snel bleek dat Peter Bosz in het restant van dit seizoen geen beroep meer op hem kan doen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat PSV er niet in slaagde een vervanger te halen, kwam er veel druk te liggen op de schouders van De Jong. De aanvoerder is ook dit seizoen belangrijk voor PSV, maar wordt in augustus 35 jaar en is met zijn ploeg bovendien nog op drie fronten actief. Een extra spits is dus geen overbodige luxe voor Bosz. PSV waagde een paar weken geleden al een poging om Perez naar Eindhoven te halen, maar een transfer van de Spanjaard ketste toen nog door persoonlijke omstandigheden af. Perez wilde meer bij zijn zoon zijn, die bij zijn voormalige partner in Madrid woont. “Perez opteerde voor een nieuwe Spaanse club, maar heeft hij gebrek aan aantrekkelijke opties in zijn vaderland alsnog gekozen voor een tijdelijk verblijf in de Eredivisie”, zo schrijft De Telegraaf.

LEES OOK: PSV ontvangt duidelijk signaal van De Jong

Perez zat sinds vorige maand zonder club. Hij droeg tussen 1 januari 2023 en 22 januari 2025 het shirt van Deportivo La Coruña, waarvoor hij in een eerder stadium in zijn loopbaan ook al actief was. Perez speelde daarnaast ook voor Rayo Vallecano, Karpaty Lviv, Dynamo Kyiv, PAOK Saloniki, Arsenal, West Ham United, Deportivo Alavés, FC Elche en FC Cádiz. De meeste wedstrijden speelde hij voor Deportivo La Coruña: 172. Daarin kwam hij 62 keer tot scoren.

Geen Champions League voor Perez

Bosz kan in de Champions League overigens geen beroep doen op Perez. De aanvaller is niet speelgerechtigd voor het miljardenbal. PSV verzekerde zich van de week ten koste van Juventus van een ticket voor de achtste finales. Na een 2-1 nederlaag in Turijn, won de ploeg van Bosz op eigen veld na verlenging met 3-1. In de achtste finales wacht een tweeluik met Internazionale. Perez kan in de Eredivisie en KNVB-beker uiteraard wél zijn opwachting maken. Mogelijk maakt hij woensdagavond al zijn debuut voor de Eindhovenaren, die het in de halve finale van het bekertoernooi in het eigen Philips Stadion opnemen tegen Go Ahead Eagles.

