PSV ontvangt duidelijk signaal van De Jong

heeft aan PSV duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog niet wil stoppen als profvoetballer, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen is doorlopend in gesprek met zijn aanvoerder, in een poging diens contract te verlengen.

Hoewel De Jong komende zomer alweer 35 jaar wordt, is hij nog altijd van grote waarde voor PSV. Dit seizoen kwam de spits in alle competities 33 keer binnen de lijnen, waarin hij veertien keer trefzeker was en negen assists afleverde. In de eerste seizoenshelft nam de routinier regelmatig plaats op de bank, waardoor Ricardo Pepi zijn minuten kon maken én De Jong zelf rust kon krijgen. Nu Pepi tot het einde van het seizoen aan de kant staat met een blessure, is De Jong de enige spits in de selectie van Peter Bosz. De Eindhovenaren lijken zich daarom transfervrij te gaan versterken met Lucas Pérez.

De Jong is dus nog altijd belangrijk voor PSV, maar beschikt ook over een aflopend contract. Enkele maanden geleden gaf technisch directeur Earnest Stewart bij Goedemorgen Eredivisie al aan dat PSV van plan is voorlopig met De Jong door te gaan, ook na zijn carrière als speler. Volgens het ED is dat nog altijd het plan van de Eindhovenaren en zijn ze constant in gesprek met de aanvaller over diens verlenging. De aanvoerder heeft ook aangegeven voorlopig niet te denken aan stoppen, waardoor PSV ook de komende seizoenen mag hopen op de diensten van De Jong.

Perisic beslist later over toekomst

Naast De Jong is PSV ook van plan om Ivan Perisic, die afgelopen zomer transfervrij werd vastgelegd, langer aan zich te binden. De Kroaat tekende een contract voor één seizoen en maakt tot dusver een zeer goede indruk. Of de aanvaller zelf open staat voor een langer verblijf in het Philips Stadion, is niet duidelijk. De verwachting is dat hij pas later in het seizoen een knoop zal doorhakken over zijn toekomst.

