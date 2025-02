PSV strikt enkele weken na sluiten transfermarkt alsnog vervanger voor Pepi

PSV is alsnog in onderhandeling met de Spaanse spits , dat schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad na berichtgeving van het ANP. De 36-jarige spits leek eerst niet te willen komen, maar er lijkt nu tóch een opening te zijn gekomen.

PSV-trainer Peter Bosz heeft na de blessure van Ricardo Pepi met de Luuk de Jong nog maar één volwaardige spits voor het eerste elftal tot zijn beschikking. De Amerikaan raakte in het Champions League-duel met Liverpool geblesseerd aan zijn knie. De blessure bleek ernstiger dan gedacht, aangezien Pepi er tot het einde van het seizoen uitligt.

Technisch directeur Earnest Stewart probeerde in de winterse transferwindow nog wel om een spits naar Eindhoven te halen, maar slaagde daar niet in. Loum Tchaouna (Lazio) en Noah Ohio (FC Utrecht) werden gepolst, maar beide opties konden al snel doorgestreept worden. Bovendien werd Pérez volgens diverse media al eerder gepolst door PSV, maar stond de Spanjaard toen niet open voor een overstap.

De 36-jarige spits kon in het Philips stadion een contract voor anderhalf jaar tekenen, maar dat zag hij niet zitten. Inmiddels bevestigen bronnen rondom de speler de gang van zaken, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. "De optie is zeker niet goedkoop, maar voor de rest van dit seizoen wel het overwegen waard. PSV speelt nog in de Champions League, het bekertoernooi en de eredivisie. De strijd op drie fronten vergt veel van Luuk de Jong, momenteel dus de enige echt nummer negen in de selectie van Peter Bosz", klinkt het. Waarschijnlijk wordt Pérez morgen al gekeurd bij de Eindhovenaren.

Pérez speelde onder meer bij Arsenal

Met Lucas Pérez gaat PSV een ervaren spits binnen hengelen. De Spanjaard speelde in zijn carrière onder meer voor Deportivo La Coruña, Arsenal en West Ham United. Sinds 22 januari is de aanvaller, die in zijn carrière 457 wedstrijden speelde en daarin 133 keer trefzeker was, clubloos nadat zijn contract bij Deportivo La Coruña werd ontbonden. Het is de bedoeling dat Pérez in Eindhoven zijn handtekening gaat zetten onder een contract tot het einde van het seizoen.

Als het meezit, wordt Pérez morgen al gekeurd bij PSV. De 36-jarige spits kon eerst niet naar Eindhoven komen, maar er is nu toch een opening gekomen. In de Champions League mag hij overigens niet meedoen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) February 22, 2025

