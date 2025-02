'PSV is het aan zijn stand verplicht om opnieuw kampioen te worden'

PSV is nog altijd de favoriet om het kampioenschap van de Eredivisie binnen te halen, zo stelt Wim Kieft. De Eindhovenaren hebben, met één wedstrijd meer gespeeld, twee punten achterstand op koploper Ajax. Toch is de ploeg van trainer Peter Bosz het aan zijn stand verplicht om de landstitel te prolongeren.

Kieft stelt dat het knap was dat PSV wist te overleven tegen Juventus. ""Het door blessures gehavende PSV beleefde lastige weken in de competitie, verloor in Turijn van Juventus en speelde een moeilijke eerste helft in Eindhoven. Na rust hervond de ploeg van Peter Bosz zich en werd Juve kansloos gelaten", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

De Champions League-zege op Juventus zorgt er volgens Kieft mogelijk wel voor dat het bijdraagt aan een betere stemming in Eindhoven. "Misschien dat dit resultaat zorgt voor de noodzakelijke scherpte in de afsluitende maanden van de competitie bij PSV. Want reken maar dat ze hem knepen in Eindhoven, of nog steeds knijpen na het verspelen van zes punten voorsprong op Ajax in de Eredivisie."

"PSV blijft het toch aan zijn stand verplicht om opnieuw kampioen van Nederland te worden", is Kieft vervolgens duidelijk. "De eerste en tweede plaats verdelen PSV en Ajax en Feyenoord zal zich moeten richten op plaats drie. Dit geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League", besluit de oud-spits.

