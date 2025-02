Bosz slaat handen voor het hoofd na charge op De Jong, kijkers reageren massaal

PSV-trainer Peter Bosz is woensdagavond flink geschrokken na een keiharde charge van op . De overtreding van de Juventus-speler op de spits van de Eindhovenaren gebeurde vlak voor de ogen van de oefenmeester, die vervolgens zijn handen voor zijn hoofd sloeg.

PSV probeerde in de 94ste minuut om de aanval in te zetten en speelde de bal via Tyrell Malacia lang, waarna Savona ertussen kwam. De Italiaanse vleugelverdediger raakte vervolgens De Jong vol op zijn been, die kermend van de pijn naar de grond ging. Bosz schrok ervan, aangezien de 34-jarige De Jong de enige volwaardige spits is die hij nog overheeft. De oefenmeester kan namelijk al niet beschikken over Ricardo Pepi, die geblesseerd raakte in het Champions League-treffen met Liverpool.

Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh sprak ook zijn verbazing uit over de overtreding van Savona. "Oeh, dat is een aardige keek die hij daar uitdeelt. De Jong is daar hard geraakt en wat voor kaart krijgen we? Savona, geel. De Jong werd daar echt fors geraakt hoor. En we weten van De Jong, dat is geen aansteller. Als hij zo kermend van de pijn op de grond ligt, dan is daar echt iets aan de hand."

"Kijk eens naar Bosz, die schrikt daar enorm van. Als hij zijn captain zou moeten missen...", vervolgt Mantingh, die vervolgens geconfronteerd wordt met de herhalingen van de overtreding. "Zo ziet het er wel heel erg uit, met het beeld van de actuele snelheid. Dan zeg je geel, dan kom je heel goed. De Jong staat gelukkig weer. Voor wat het waard is."

Verbazing bij televisiekijkers over overtreding op De Jong

Niet alleen bij Bosz en Mantingh was de verbazing, ook diverse voetballiefhebbers speken hun verbazing uit over de harde charge van Savona op De Jong. "Is toch gewoon rood...... De Jong mag blij zijn dat hij zijn scheenbeen niet breekt", aldus voormalig scheidsrechter Mario van der Ende op X. "Opmerkelijk dat hier slechts geel voor wordt gegeven. Savona maait compleet langs de bal en schopt De Jong vol op het been. Hier was rood wel op zijn plaats geweest", post Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X.

'Hij schopt Luuk gewoon in stukken'

De analisten van Ziggo Sport bespreken na afloop van het duel de overtreding op De Jong. Presentatrice Hélène Hendriks steekt van wal: “Die kreeg even een aanslag, goedemorgen!” Boudewijn Zenden is het ermee eens: "Ik vond het rood, ja. André (Ooijer, red.) niet, maar die gaf altijd zulke tackles. Luuk raakt toch serieus als eerste de bal? En dan kun je wel zeggen van: ‘Die verdediger gaat voor de bal’, dat zal best, maar hij (Savona) mist hem. Hij schopt gewoon Luuk in twee stukken. Dit is gewoon een rode kaart.” Zenden spreekt mede-analist Ooijer aan: “Kijk dan Dreetje, Luuk is net iets eerder.” Ooijer reageert bij het zien van de beelden: “Ik vind het geen rood, ik vind het zeker geel. Het is zeker een overtreding, maar nee, ik vind het geen rode kaart.”

