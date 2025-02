Tv-kijkers ergeren zich aan Albert Mantingh na goedgekeurd doelpunt Juventus

Een doelpunt van Juventus tegen PSV werd woensdagavond eerst afgekeurd, maar daarna toch goedgekeurd. Na het bekijken van de videobeelden besloot scheidsrechter Slavko Vincic dat er geen sprake was van strafbaar buitenspel.

In de 63ste minuut van de wedstrijd, toen PSV met 1-0 aan de leiding ging, nam Teun Koopmeiners een vrije trap vanaf de linkerflank. Olivier Boscagli kopte de bal weg, waarna Timothy Weah vanuit de tweede lijn snoeihard en doeltreffend uithaalde.

Artikel gaat verder onder video

Toen Koopmeiners de vrije trap nam, stond Juventus-back Lloyd Kelly in buitenspelpositie in het strafschopgebied. Hij deed geen serieuze poging om bij de bal te komen, maar toch stak de grensrechter zijn vlag omhoog. Daardoor leek het doelpunt in eerste instantie afgekeurd te worden.

LEES OOK: 'Ajax, PSV en AZ geïnteresseerd in talentvolle Zweedse vleugelaanvaller (18)'

Na het bekijken van de camerabeelden oordeelde Vincic dat het toch een geldig doelpunt was. Veel televisiekijkers bij Ziggo Sport ergerden zich aan het commentaar van Albert Mantingh, die stellig verkondigde dat het doelpunt niet zou tellen, terwijl voor velen al vrij snel duidelijk was dat er geen sprake van strafbaar buitenspel was.

Volg de wedstrijd tussen PSV en Juventus in ons liveverslag!

Is het doelpunt van Juventus terecht goedgekeurd? Laden... 82.3% Ja 17.7% Nee 339 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Schaamteloze’ post PSV over Lang valt compleet verkeerd bij fans: ‘Verwijder dit’

PSV haalt zich de woede van de eigen fans op de hals met een post over Noa Lang.