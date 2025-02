'Ajax, PSV en AZ geïnteresseerd in talentvolle Zweedse vleugelaanvaller (18)'

Ajax, PSV en AZ zouden geïnteresseerd zijn in de Zweedse vleugelaanvaller Elias Pihlström, meldt FotbollDirekt. Volgens het Zweedse medium is er sprake van 'spectaculaire belangstelling uit Nederland' voor de achttienjarige linksbuiten van Degerfors IF. Zowel Ajax, PSV als AZ zouden de verrichtingen van Pihlström scherp in de gaten houden.

Pihlström brak in 2024 bij Degerfors IF en promoveerde met de Zweedse club naar de Allsvenskan, het hoogste niveau van Zweden. Afgelopen weekend maakte de jongeling indruk in de seizoensopener, een bekerwedstrijd, tegen AIK. FotbollDirekt schrijft dat de vleugelaanvaller voor problemen zorgde bij de nummer drie van de Zweedse competitie van het afgelopen seizoen.

Sinds eind vorig jaar zouden PSV en AZ Pihlström volgen, terwijl in oktober vorig jaar Ajax zijn interesse in de aanvaller al kenbaar maakte. De concurrentie is groot voor de Nederlandse clubs, aangezien ook de Zweedse clubs IF Elfsborg, BK Häcken, Hammarby IF en AIK interesse hebben in het achttienjarige talent. Philström heeft recentelijk nog zijn contract bij Degerfors verlengd tot medio 2028.

Philström speelde vooralsnog 29 wedstrijden voor Degerfors en was daarin goed voor twee doelpunten en vier assists. Clubs die de jeugdinternational van Zweden Onder 19 willen inlijven zullen het transferrecord van Degerfors moeten breken. Dat staat momenteel op zo'n zeven miljoen Zweedse kronen (omgerekend 700.000 euro). Dat ontving de clubs destijds voor de transfer van Victor Edvardsen, tegenwoordig spelend bij Go Ahead Eagles, naar Djurgarden.

