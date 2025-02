Afellay en Janssen clashen keihard: ‘Hij kan ze toch niet besturen met een joystick?’

Ibrahim Afellay en Theo Janssen zijn bij Studio Voetbal in een felle discussie geraakt over PSV-trainer Peter Bosz. De Eindhovenaren zijn slecht uit de winterstop gekomen en wisten slechts één competitiewedstrijd te winnen in 2025. Volgens Janssen heeft dat alles te maken met Bosz, maar Afellay kan zich daar totaal niet in vinden.

PSV hervatte de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen AZ. Na een late penalty wist de regerend landskampioen een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen tegen de Alkmaarders. Vervolgens werd in de TOTO KNVB Beker na een verlenging nipt gewonnen van Keuken Kampioen Divisionist Excelsior (5-4), waarna er in de competitie werd verloren van PEC Zwolle.

Daarna volgde een reeks van drie overwinningen op rij tegen Rode Ster Belgrado (2-3), NAC Breda (3-2) en Liverpool (3-2), waarna er op bezoek bij NEC met 3-3 gelijkgespeeld werd. In de beker werd vervolgens Feyenoord met 2-0 verslagen, waarna er opnieuw een teleurstellend gelijkspel volgde in de Eredivisie: 1-1 tegen Willem II. Afgelopen week leed PSV een nederlaag met perspectief op bezoek bij Juventus (2-1), waarna zaterdagavond alweer een gelijkspel volgde in de competitie (2-2 tegen FC Utrecht).

Presentator Sjoerd van Ramshorst heeft de redactie van Studio Voetbal op verzoek van Janssen in de cijfers van Bosz laten duiken. Daaruit is gebleken dat de 61-jarige oefenmeester in zijn tweede seizoen vrijwel altijd minder presteert dan tijdens zijn eerste seizoen (zie afbeelding hieronder). Bij Olympique Lyon heeft Bosz het seizoen niet afgemaakt, terwijl bij PSV het seizoen nog volop bezig is.

Janssen heeft wel een verklaring waarom het in het tweede jaar van Bosz vrijwel altijd minder gaat. “Dat heeft ook te maken met het type dat Peter is”, aldus de analist. “Peter Bosz is een trainer die erbovenop zit, die graag van alles wel iets wil weten en is ook een man die redelijk cynisch is en ook wel cynisch en hard kan zijn. Ik heb zelf ook gemerkt bij Vitesse dat als je speelt en bij de eerste elf hoort, dan ben je superbelangrijk. De spelers die daaromheen hangen laat hij weleens iets meer liggen. Die krijgen dan iets minder aandacht.”

Kruzen ontzettend belangrijk voor Bosz

Volgens Janssen speelde Hendrie Krüzen ook een grote rol voor Bosz. “Ik denk dat het voor hem heel belangrijk is geweest dat in de periode bij Heracles en Vitesse Krüzen naast hem zat als trainer. Hij was juist heel anders. Hij was voor het dolletje, even de arm eromheen, een beetje aandacht geven. Een type zoals Krüzen maakte hem een betere trainer denk ik. Die combinatie was ideaal. Dan kun je zeggen: hij is ook met Hendrie naar het buitenland gegaan. Alleen Hendrie in het Engels en dat soort dingen dat is toch anders. Daar moet je iets meer bij nadenken. Dat persoonlijke is dan net ietsje minder.”

Janssen wijst dan ook naar de huidige staf van de Eindhovenaren. “Als je kijkt naar de staf die PSV nu heeft. Met Stijn Schaars, die ook wel redelijk cynisch kan zijn maar ook een jonge trainer is die zich graag wil laten zien, een Maas die ik heb meegemaakt bij Vitesse een tijdje en wat een redelijk relaxte man is. Alleen het is geen Hendrie. Hij is echt een levensgenieter die van een dolletje houdt en een drankje doet met de spelers. Ik kan mij goed voorstellen dat zo’n type heel belangrijk is voor een club.”

Afellay en Janssen discussiëren fel over Bosz

Afellay vindt dat Janssen teveel inzoomt op de rol van de assistenten en is van mening dat Bosz 'een geweldige trainer' is. "Ik ben echt blij dat er nog zulke trainers zijn, want die gaan uit van aanvallend voetbal”, reageert Afellay, die vervolgens in de rede wordt gevallen door Janssen. “Daar ben ik het niet helemaal mee eens."

De tafelgenoten van Studio Voetbal belanden vervolgens in een felle discussie over Bosz. “Dus een trainer is alleen een goede trainer als hij prijzen pakt?”, vraagt Afellay. “Nee, als je je kan aanpassen”, reageert Janssen daarop, waarna ook Pierre van Hooijdonk zich in de discussie mengt. “Een trainer die aanvallend speelt, is dat een goede trainer?”, kaatst hij naar de oud-PSV’er.

“Nee, op de manier waarop hij speelt wel. Als je ziet wat hij anderhalf jaar lang al bij PSV gedaan heeft. De manier waarop hij PSV heeft laten spelen”, stelt Afellay. “Luister, het is een lust voor het als het goed gaat. Dat ben ik met je eens”, onderbreekt Janssen de analist, die op zijn beurt ook weer onderbroken wordt. “Er komt toch ook een periode waarin het minder gaat?”, aldus Afellay.

Janssen kan zich niet vinden in de woorden van Afellay en gaat er wederom tegenin. “Je speelt ook wel eens tegen tegenstanders, dat je gewoon even de mindere bent. Of dat je in een fase in de wedstrijd komt waarin je even de mindere bent. Dan moet je ook kunnen zeggen: we gaan het nu even anders doen, we gaan even de ballen het stadion uitschieten en we gaan het op een andere manier doen. Peter is wel een trainer die altijd ten koste van alles hoog druk wil zetten en de verdedigers op de middellijn wil hebben.”

“Dus jij gelooft niet dat hij tegen een speler zegt: op het moment dat je de bal verovert, houd ‘m ook af en toe eens in de ploeg. Hij kan ze toch niet besturen met een joystick?”, bijt Afellay vervolgens van zich af. "Daar ben ik het mee eens, maar uiteindelijk moet je je als trainer ook kunnen aanpassen", aldus Janssen. "Als jij altijd maar één manier van spelen hebt en niet kunt aanpassen in een ander systeem of net op een andere manier. Tactisch gezien moet je in een wedstrijd ook dingen aanpassen toch?"

Afellay stelt dat er niet vergeten moet worden wat Bosz gepresteerd heeft en noemt daarbij het bereiken van de Europa League-finale met Ajax in 2017. Janssen haakt daar vervolgens op in. "Ik zeg ook niet dat Bosz geen goede trainer is. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik zeg alleen dat als je echt prijzen wilt pakken en trainer wil zijn in de absolute top, dan moet je ook kunnen verrassen en dingen anders doen", aldus de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax.

"Je moet ook bepaalde dingen nuanceren Theo", reageert Afellay op zijn beurt weer. "Hij is trainer geweest van Bayer Leverkusen, dan is het toch geen schande dat hij het aflegt tegen Bayern München? Hij is in Frankrijk trainer geweest bij Olympique Lyon, dat was in de tijd dat Paris Saint-Germain al die sterren voorin had. Dat vind ik ook geen ramp, dat je dan geen kampioen wordt", besluit de assistent-trainer van Feyenoord Onder 19.

