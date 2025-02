John van 't Schip heeft drie maanden na vertrek bij Ajax nieuwe klus als hoofdtrainer te pakken

John van ’t Schip heeft niet lang na zijn vertrek bij Ajax een nieuwe klus te pakken. De voormalig hoofdtrainer van onder meer PEC Zwolle en de Amsterdammers gaat aan de slag als bondscoach van Armenië. Dat heeft de Armeense bond maandagmiddag bekendgemaakt. Van ’t Schip heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor één jaar, met een optie voor nog een jaar. Hij begint in maart, als voor Armenië het tweeluik met Georgië in de Nations League op het programma staat.

Van ’t Schip werd in oktober 2023 door Ajax aangesteld als vervanger van Maurice Steijn, die na slechts een paar maanden de deuren van de Johan Cruijff ArenA alweer achter zich dichttrok. De resultaten onder de Hagenaar waren ondermaats. Na de nederlaag tegen PSV op 29 oktober, toen Steijn al een week geen trainer meer was, vond Ajax zich zelfs terug op de laatste plaats in de Eredivisie. Met Van ’t Schip aan het roer begon Ajax aan een wederopstanding op de ranglijst. De Amsterdammers hoopten na de winterstop zelfs nog een gooi te kunnen doen naar de derde plek, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.

Onder Van ’t Schip werden de resultaten gaandeweg de tweede seizoenshelft minder en minder. In de UEFA Conference League werd Ajax door Aston Villa op pijnlijke wijze al in de achtste finales uit het toernooi geknikkerd. Het absolute dieptepunt moest toen nog volgen. Ajax verloor begin april vorig jaar met 6-0 van Feyenoord. Van ’t Schip maakte het seizoen nog wel af als trainer, maat het was bij zijn aanstelling al bekend dat hij na het seizoen in een andere functie verder zou gaan. Hij werd toegevoegd aan het technisch management van de club, waar hij een ondersteunende rol kreeg bij zaken als transfers en scouting. Wat zijn rol nou precies is geweest, is onduidelijk. Ajax-watcher Johan Inan betitelde de functie van Van ’t Schip, samen met Sjoerd Mossou, laatdunkend als ‘chef lege dozen’.

Ajax en Van ’t Schip gingen in november vorig jaar uit elkaar, ondanks het feit dat hij nog een lopend contract had. Een paar maanden later heeft hij dus een nieuwe klus te pakken. Hij begint in maart aan zijn uitdaging als bondscoach van Armenië. Dat land was in de hoofdfase van dat toernooi actief in League C. In een groep met Noord-Macedonië, Faeröer en Letland eindigde het op de tweede plaats. Armenië gaat in maart de strijd aan met Georgië. Van ’t Schip debuteert met een thuiswedstrijd op 20 maart, drie dagen later staat de return op het programma. Tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada neemt Armenië het in ieder geval op tegen Ierland en Hongarije. De derde tegenstander wordt Portugal of Denemarken.

Tweede keer bondscoach

Van ’t Schip was gedurende zijn trainersloopbaan al eerder bondscoach. Tussen 31 juli 2019 en 31 december 2021 was hij de eindverantwoordelijke bij de Griekse nationale ploeg. Hij stond daar uiteindelijk 26 wedstrijden aan het roer. Met Griekenland stond hij zelfs nog tegenover Armenië. De onderlinge ontmoeting op 15 november 2019 eindigde in een Griekse 0-1 zege.

John van’t Schip is Armenia national team new head coach #Armenia #ArmeniaNationalteam pic.twitter.com/VdberS4FVe — Football Federation of Armenia (@OfficialArmFF) February 17, 2025

