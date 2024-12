AD bedenkt denigrerende functietitel voor John van 't Schip bij Ajax

Ajax nam vorige maand afscheid van John van ’t Schip, die een rol vervulde in het technisch management van de club. In de AD Voetbalpodcast legt clubwatcher Johan Inan uit wat die rol precies inhield. Samen met collega Sjoerd Mossou betitelt Inan de functie laatdunkend als ‘chef lege dozen’.

Tijdens het rampseizoen 2023/24 nam Van 't Schip het als hoofdtrainer over van Maurice Steijn. Hij maakte er nog het beste van door uiteindelijk op de vijfde plaats te eindigen. Vervolgens maakte Van 't Schip plaats voor Francesco Farioli. Zoals besproken zou Van ’t Schip een rol in het technisch management gaan vervullen, maar daar kwam in november een eind aan. “Helaas is hetgeen hij dit seizoen voor Ajax zou gaan doen niet geworden wat we er beiden van verwacht hadden”, legde technisch directeur Alex Kroes uit.

Inan komt in de podcast van het Algemeen Dagblad met toelichting: “Ze hebben uiteindelijk een nieuwe plek voor hem gevonden, maar dat sloeg nergens op. Dat was zó geforceerd.” Mossou haakt in: “Chef lege dozen.” Dat beaamt Inan. “Ja, chef lege dozen. Jan van Halst had met hem om de tafel gezeten. Hij paaide Van ’t Schip aanvankelijk om een soort trainer van de trainers te worden, een brugfunctie tussen het eerste elftal, het tweede elftal en de Onder 19. Uiteindelijk werd Van ’t Schip hoofdtrainer. Toen Ajax later op zoek ging naar een nieuwe trainer, stond die functie nog open, maar Van ’t Schip zag dat niet meer zitten.”

Dit was de rol van Van 't Schip bij Ajax

“Van ‘t Schip wilde echt betrokken zijn bij het aankoopbeleid. Ze zijn toen – ook uit mededogen, denk ik – een functie overeengekomen waarbij hij als laatste nog een plasje kon doen over een aankoop. Als Ajax drie opties zou hebben, kon hij zeggen: ‘Ik zou voor die gaan.’ Of als er een linksbacks uit de jeugd moest doorkomen en er waren twee mogelijkheden… Terwijl ik het uitspreek, denk ik al….”, zegt Inan, zonder zijn zin af te maken. Mossou vult in: “Nog steeds een beetje chef lege dozen.”

