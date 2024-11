Van 't Schip toont dankbaarheid aan Ajax-fans

John van 't Schip is dankbaar voor de reacties de hij heeft ontvangen na de aankondiging van zijn vertrek bij Ajax. Maandag werd bekend dat hij uit zijn rol in het technisch management van de Amsterdammers stapt, waarna hem veel dankbaarheid ten deel viel. Zelf heeft de voormalig Ajax-trainer via Instagram gereageerd op de waardering.

Tijdens het voor Ajax dramatisch verlopen seizoen 2023/2024 nam Van 't Schip het over van Maurice Steijn. Eerstgenoemde maakte er nog het beste van door uiteindelijk op de vijfde plaats te eindigen. Vervolgens maakte Van 't Schip plaats voor Francesco Farioli. Zoals besproken zou de Nederlander een rol in het technisch management gaan vervullen, maar daar kwam maandag een einde aan.

De rol was voor beide partijen niet wat ze voor ogen hadden, waarna werd geconcludeerd dat het ontbinden van de overeenkomst voor beide partijen het beste was. "Ik wil Ajax bedanken en ik zal de fantastische steun van de supporters nooit vergeten. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied", liet Van 't Schip maandag weten in het persbericht van Ajax.

Daarop kreeg Van 't Schip vele hartverwarmende reacties van de Ajax-supporters. De oud-trainer is dankbaar voor de waardering en richtte zich via zijn Instagram tot de buitenwacht van Ajax. "Iedereen bedankt voor alle mooie en warme reacties", postte Van 't Schip met daarbij een driemaal een emoji van een kruis, verwijzend naar het stadswapen van Amsterdam.

