Ajax neemt per direct afscheid van John van 't Schip

Ajax en John van 't Schip hebben maandag de overeenkomst tussen beide partijen ontbonden. De trainer van vorig seizoen van de Amsterdammers zou een rol in het technisch management gaan vervullen, maar Van 't Schip en Ajax hadden alle twee meer verwacht van de betreffende rol dit seizoen.

Tijdens het dramaseizoen 2023/2024 nam Van 't Schip het over van Maurice Steijn. De eerstgenoemde maakte er nog het beste van door uiteindelijk op de vijfde plaats te eindigen. Vervolgens maakte Van 't Schip plaats voor Francesco Farioli. Zoals besproken zou de Nederlander een rol in het technisch management gaan vervullen, maar daar komt nu een einde aan, meldt Ajax op de eigen clubsite.

Artikel gaat verder onder video

Het contract dat Van 't Schip bij zijn terugkeer in de Johan Cruijff ArenA tekende, zou eigenlijk tot 30 juni 2025 lopen. Technisch directeur Alex Kroes is ondanks het vroege vertrek van de oud-voetballer blij met het tijdelijke dienstverband van Van 't Schip bij Ajax. "Dat John vorig seizoen onder hele moeilijke omstandigheden als trainer is ingestapt, heeft ons enorm geholpen. Daar zijn we hem dan ook ontzettend dankbaar voor. Helaas is hetgeen hij dit seizoen voor Ajax zou gaan doen niet geworden wat we er beiden van verwacht hadden. Dat hebben we eerlijk naar elkaar uitgesproken en leek het ons beter om de samenwerking te stoppen. We gaan op een goede manier uit elkaar. John is en blijft een ras-Ajacied die altijd welkom is bij de club. Ik wens hem veel succes in de toekomst."

Van 't Schip kwam zelf ook nog met een reactie op Ajax.nl. "Dat het dit seizoen niet is geworden wat we destijds voor ogen hadden is jammer. Het ging vorig seizoen in beginsel om mijn rol als hoofdtrainer. Dat waren intensieve maanden, zowel sportief als privé, waarin we de doelstelling om Europees voetbal veilig te stellen met een vijfde plaats hebben behaald. Ik wil Ajax bedanken en ik zal de fantastische steun van de supporters nooit vergeten. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied."

Ajax and John van ’t Schip have mutually agreed to terminate their employment relationship.



Thanks for everything, Ajacied ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) November 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp liet zich in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uit over Brian Brobbey.