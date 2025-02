Bosz ziet merkwaardige actie van Perisic na zijn wissel: ‘Niet helemaal de bedoeling’

ging woensdagavond bij de wedstrijd tussen PSV en Juventus na zijn wissel tussen de trainers van de Eindhovenaren zitten, zo vertelt Peter Bosz op de persconferentie na de wedstrijd. De oefenmeester keek om terwijl hij langs de lijn stond, waarna hij de Kroaat op zijn stoel zag zitten. “Niet helemaal de bedoeling”, geeft Bosz aan.

Perisic was in het tweeluik met Juventus van grote waarde voor PSV. Nadat hij voor de enige Eindhovense treffer had getekend in de heenwedstrijd in Turijn (2-1), brak de aanvaller in het Philips Stadion na ruim vijftig minuten spelen de ban. PSV wist na verlenging te winnen, waardoor Juventus werd uitgeschakeld in de Champions League.

Op de persconferentie na afloop van het duel krijgt Bosz de vraag of Perisic, die nog tot het einde van het seizoen vastligt, ook komend jaar nog bij PSV speelt, omdat hij nog altijd van grote waarde is. “Ik keek op een gegeven moment achterom toen ik hem had gewisseld, maar toen zat hij ineens op de bank”, begint de trainer. “En met op de bank bedoel ik naast mij daar ergens, hij zat op mijn plek volgens mij”, lacht Bosz. “Dat is ook niet helemaal de bedoeling.”

“Ik stond aan de zijlijn, ik keek om en toen zat hij inderdaad op die stoelen bij ons, bij de trainers”, schetst Bosz de situatie nog een keer. Volgens de oefenmeester illustreert dat heel duidelijk hoe Perisic de wedstrijden van PSV beleeft. “Ik was ook even bang, toen ik hem eraf haalde. Zou hij het er wel mee eens zijn? Ik zag namelijk dat hij er helemaal doorheen zat, maar hij is niet iemand die dat wil toegeven. Maar het is toch geweldig als je dit ziet”, besluit hij.

