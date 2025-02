Inter treft Feyenoord óf PSV, Fabio Capello spreekt duidelijke voorkeur uit

Internazionale weet dat het vrijdag bij de loting voor de achtste finales van de Champions League wordt gekoppeld aan Feyenoord óf PSV. De legendarische Italiaanse trainer Fabio Capello (78) spreekt in gesprek met La Gazzetta dello Sport zijn voorkeur uit en hoopt dat Feyenoord als tegenstander van de werkgever van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij uit de koker zal rollen.

Feyenoord plaatste zich in de tussenronde ten koste van Capello's vroegere werkgever AC Milan voor de laatste zestien van het miljardenbal. Na de 1-0 zege die in de heenwedstrijd in De Kuip uit het vuur werd gesleept, was een 1-1 gelijkspel dinsdag voldoende om de Rossoneri te elimineren. Een dag later rekende PSV óók af met een Italiaanse opponent. Tegen Juventus, een andere club die Capello in het verleden diende, werd in Eindhoven de 2-1 uitnederlaag weggepoetst. PSV won na verlenging met 3-1 van De Oude Dame en gaat vrijdag eveneens de koker in. Beide Nederlandse clubs kunnen dezelfde twee tegenstanders loten: Arsenal of Inter.

De Italianen, die zich als nummer vier van de competitiefase rechtstreeks wisten te plaatsen voor de laatste zestien, weten op voorhand dus al dat zij een Nederlandse tegenstander zullen treffen. Capello heeft een duidelijke voorkeur: "De stand in de Eredivisie vertelt ons dat Feyenoord achter PSV staat, ik denk niet dat dat toeval is", aldus de trainer in ruste.

Bovendien heeft PSV in het tweeluik met Juventus indruk weten te maken op Capello "Gebaseerd op wat we in die twee wedstrijden hebben gezien, geloof ik dat het team van Peter Bosz beter tot oplossingen komt en meer kwaliteit heeft dan hun Rotterdamse rivalen." Daar komt nog bij dat Feyenoord nog altijd hevig wordt geteisterd door blessureleed, zo weet Capello: "Ze hebben veel afwezigen, ik weet niet hoeveel spelers er terugkeren in de volgende ronde."

